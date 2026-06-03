Джанни Инфантино мен Флорентино Перес Будапештегі Чемпиондар лигасының финалында кездесті
Әлемдік футболдың ең жоғары лауазымды басшылары арасындағы жылы қарым-қатынас әрқашан миллиондаған жанкүйерлердің назарында болып келеді. ФИФА президенті Джанни Инфантино футбол әлемінің ең беделді тұлғаларының бірі, мадридтік «Реал» клубының президенті Флорентино Переспен өткен кездесуден алған әсерлерімен бөлісті.
Бұл жоғары деңгейдегі кездесу Будапешт қаласы қабылдаған УЕФА Чемпиондар лигасының ағымдағы маусымдағы тартысты финалдық ойынынан кейін өтті. Еске сала кетейік, бұл шешуші ойында Францияның «ПСЖ» клубы Англияның «Арсенал» командасын пенальтилер сериясында жеңіп, бас кубокты иеленген болатын.
ФИФА басшысының Флорентино Переске деген зор құрметі
Джанни Инфантино әлеуметтік желідегі ресми парақшасында мадридтік гранд басшысымен кездесуден түскен суреттерді жариялап, Перестің футбол әлеміндегі еңбегін ерекше атап өтті:
«Будапештегі салтанатты финалдық кездесуде Флорентино Переспен жүздескеніме шын жүректен қуаныштымын. Бұл адамның футбол әлеміндегі жетістіктері, ортақ спортымыздың дамуына қосқан баға жетпес үлесі және жаһандық деңгейдегі ықпалы шынымен де орасан зор. Мадридтік «Реал» клубының әлем аренасында жарқырай беруі жолындағы тынбайтын еңбегіңіз үшін рақмет. Сіздей басшымен «Корольдік клубты» болашақта одан да жарқын жеңістер күтіп тұрғанына сенімдімін», — деп атап өтті ФИФА басшысы.
Тарихи тамырлар: 122 жылдық достық
Әңгіме барысында ФИФА президенті ұйым мен мадридтік клуб арасындағы терең және көп жылдық тарихи байланыстарға да тоқталды. Айтылғандай, «Реал Мадрид» клубы осыдан тура 122 жыл бұрын Халықаралық футбол федерациясы — ФИФА ұйымының құрылуына негіз болған тарихи құрылтайшылардың бірі болып табылады. Бұл екі тарап арасындағы қарым-қатынастың қаншалықты берік іргетасқа ие екенін айқын көрсетеді.
Жақын арада жаңа жеңістерге
Айта кету керек, «Реал Мадрид» өз елінің чемпионатында 36 рет жеңімпаз атанып, Еуропа құрлығындағы клубтар арасындағы ең табысты және ең көп жүлде алған команда ретінде танылады.
«Сары-ақтар» өткен жылғы ФИФА Клубтар арасындағы әлем чемпионатына қатысқанымен, сол маусымды күтпеген жерден ірі кубоктарсыз, жүлдесіз аяқтауға мәжбүр болған еді. Дегенмен, Инфантиноның сеніммен айтқан сөздері мадридтіктердің жаңа маусымда үлкен жеңістерге оралуына ерекше жігер берді.
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