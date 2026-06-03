Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірді
«Ливерпуль» аңызы Робби Фаулер Англия құрамасының жұлдызы Джуд Беллингемнің болашақта Мерсисайд клубына ауысуы мүмкін екендігі туралы ойымен бөлісті. Қазіргі уақытта «Реал Мадрид» сапында өнер көрсетіп жүрген 22 жастағы жартылай қорғаушы Испаниядағы кезеңі аяқталған соң, Англия Премьер-лигасына оралуды қалауы мүмкін. Бұл туралы Goal.com хабар береді.
Беллингем мансабын «Бирмингем Сити» академиясында бастап, 16 жасында негізгі құрамда дебют жасады. 2020 жылы «Боруссия Дортмунд» қатарына қосылып, өз әлеуетін толық көрсетті. 2023 жылы 103 миллион еуроға «Реал Мадридпен» келісімшартқа отырып, қысқа уақыт ішінде «Алтын доп» үміткерлері қатарына енді.
Соңғы екі маусымда жарақаттар оның өсуіне сәл кедергі келтірді және Англия құрамасында Морган Роджерс сияқты ойыншылардың бәсекелестігі күшейді. Соған қарамастан, Беллингем Чемпиондар лигасының жеңімпазы ретінде әлемнің ең мықты ойыншыларының бірі болып қала беруде.
GOAL басылымына берген сұхбатында Робби Фаулер былай деді: «Мен «Ливерпуль» жанкүйері ретінде «Энфилдте» үздік футболшыларды көргім келеді. Қазір ол әлемнің ең ұлы клубтарының бірі «Реал Мадридте» ойнап жүр, сондықтан жақын арада Премьер-лигаға оралғысы келмейтін шығар. Бірақ 3-5 жылдан кейін бұл трансфер жүзеге асса, таңғалмаймын».
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