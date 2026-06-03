Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекеде

·908·Спорт
Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекеде

Челси жазғы трансферлік терезеде қорғаушы Марк Кукурельяны сатуға рұқсат беруге дайын. Лондондықтар испандық футболшыға қойылатын талаптарын жариялағаннан кейін, Реал Мадрид, Барселона және Атлетико Мадрид жағдайды мұқият бақылап отыр. Кукурелья Стэмфорд Бридж жанкүйерлерінің сүйіктісіне айналса да, 27 жастағы қорғаушы карьерасындағы жаңа сын-қатерлерді қабылдауға бейім екені айтылуда. Бұл туралы Goal.com хабар береді.

Қазіргі уақытта Атлетико Мадрид футболшыға басты үміткер болып табылады. Диего Симеоне командасы қорғаныс шебін күшейту мақсатында Кукурелья трансферін басым міндет деп санайды. Мадридтіктер спорттық директор Матеу Алемани арқылы байланыс орнатып, келіссөздерді тезірек аяқтауды көздеуде. Алайда клубтар арасында баға бойынша айтарлықтай айырмашылық бар: Атлетико Мадрид 50 миллион еуро шамасында ұсыныс жасамақшы болса, Челси кемінде 70 миллион еуро (61 млн фунт) талап етуде.

Барселона үшін Кукурелья трансферінің маңызы зор, себебі ол Ла Масия академиясының түлегі. Футболшының өзі де бұрынғы клубынан түсетін ұсыныстан бас тарту қиынға соғатынын мойындады. Реал Мадрид те сол қанат қорғанысын күшейту үшін оны лайықты үміткер ретінде қарастыруда. Чемпиондар лигасы аясында Пари Сен-Жерменнен жеңілгеннен кейін, Кукурелья клубтың тек жас футболшыларға сүйенетін саясатына сәл наразы екенін жасырмады.

Челси басшылығы футболшымен қолданыстағы келісімшарт мерзімі әлі үш жыл болғандықтан, сабыр сақтауда. Лондондықтар 2022 жылы Брайтоннан сатып алынған қорғаушыға жұмсалған қаражаттың басым бөлігін қайтаруды мақсат етті. Егер белгіленген 70 миллион еуролық баға төленбесе, клуб оны жібермеу құқығын өзіне қалдырады.

ЧелсиРеал МадридБарселонаМарк КукурельяТрансферлер
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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