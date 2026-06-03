«Бавария» жұлдызы Леннарт Карл кумирлері және Лионель Месси туралы айтты
«Бавария» клубының жас таланты Леннарт Карл даму жолында өзіне үлгі болған футболшылар туралы айтып берді. Жас жартылай қорғаушы үшін Мюнхен клубындағы үш командалас — Майкл Олизе, Йозуа Киммих және Гарри Кейн негізгі үлгі рөлін атқарады. Карлдың айтуынша, дәл осы жұлдыздардың ойын стилі мен жұмысқа деген көзқарасы оның болашақ мақсаттарын айқындайды. Бұл туралы Goal.com хабар береді.
Леннарт Карл әсіресе Майкл Олизенің ойынынан ләззат алатынын жасырмады. 18 жастағы футболшы «Бавария» клубының ресми басылымына берген сұхбатында: «Майкл Олизе мен үшін ерекше футболшы, ол да сол аяқпен ойнайды және алаңда менікі сияқты позицияларды иеленеді. Оның доппен жұмысынан және сабырлылығынан үйренерім көп», — деді.
Сондай-ақ, Карл Германия құрамасының капитаны Йозуа Киммих пен Англия құрамасының көшбасшысы Гарри Кейн сияқты кәсіпқойлардың жаттығулардағы тәртібін жоғары бағалады. Оның сөзінше, бұл футболшылардың спорт залындағы еңбекқорлығы мен күн тәртібіне байыпты қарауы кез келген жас ойыншы үшін үлкен сабақ.
Дегенмен, Леннарт Карл үшін ең басты кумир бәрібір Лионель Месси болып қала бермек. Қызығы сол, жас футболшы ойындар кезінде Лионель Мессидің суреті салынған қорғаныс құралын (қалқан) пайдаланады. «Иә, сол аяғымдағы қалқанда Месси бар. Футбол ойнай бастағанымнан бері ол мен үшін идеал болды — сол аяқ, аласа бой және доппен керемет қимылдар», — деп түсіндірді Карл.
Енді жас талант Юлиан Нагельсманн басқаратын Германия құрамасы сапында әлем чемпионатында өзін көрсетуді мақсат етті. Топтық кезеңде немістер Кюрасао, Кот-д'Ивуар және Эквадор құрамаларына қарсы ойнайды. Карл осы турнир арқылы халықаралық деңгейдегі беделін арттыруды көздеп отыр.
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