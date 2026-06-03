Гарри Кейн ӘЧ-2026-да тарихи нәтижеге қол жеткізе ала ма?
Англия құрамасының капитаны Гарри Кейн елін 2026 жылғы әлем чемпионатында жеңіске жетелеуге дайындалуда. «Бавария» шабуылшысы турнир тарихында екі рет «Алтын бутсы» иегері атанған алғашқы футболшы болуы мүмкін. Бұрынғы шабуылшы Робби Фаулер GOAL басылымына берген сұхбатында Кейннің осы межені бағындыратынына және Криштиану Роналду мен Лионель Месси сияқты аңыздар деңгейіне жақындайтынына сенім білдірді. Бұл туралы Goal.com хабар береді.
Солтүстік Америка алаңдарында өтетін турнирде Англияның 60 жылдық жүлдесіз сериясын үзу үшін Гарри Кейн жоғары спорттық бапта болуы қажет. 2015 жылғы дебютінен бері құрама сапында 78 гол соққан 32 жастағы шабуылшы қазірдің өзінде көптеген рекордтарды жаңартып үлгерді. 2018 жылғы әлем чемпионатында ол 6 голмен турнирдің үздік мергені атанған еді.
Фаулердің айтуынша, Англия құрамасы турнирдің шешуші кезеңдеріне дейін жетуге қабілетті. «Гарри Кейн сияқты мерген үшін ширек финал, жартылай финал және финал ойындарына қатысу өте маңызды. Егер ол тағы да үздік мерген атанса, бұл оның «Алтын доп» жүлдесіне деген үмітін нығайтады», — дейді «Ливерпуль» мен Англия құрамасының бұрынғы жұлдызы.
Кейн өз ойын стилін ақылды басқаруымен ерекшеленеді. Ол алаңда үнемі жоғары жылдамдықпен қозғалмаса да, жағдайды дұрыс бағамдай алады. Фаулердің пікірінше, шабуылшының әмбебап шеберлігі оған тағы да әлемнің үздік мергені атануға мүмкіндік береді. Англия алысқа барса, голдарды дәл Гарри Кейн соғады деп күтілуде.
…