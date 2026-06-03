Абдуқодір Хусановтың трансферлік құны 50 миллион еуроға жетті

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Абдуқодір Хусановтың трансферлік құны 50 миллион еуроға жетті

Өзбек футболы жанкүйерлері үшін нағыз мақтаныш пен қуаныш сыйлайтын кезекті сүйінші хабар Англия алаңдарынан жетті. Әлемдегі ең күшті әрі тартысты ұлттық чемпионат саналатын Англия Премьер-лигасында доп тебетін кәсіби футболшылардың нарықтық құны қайта қаралып, жаңартылды. Айта кетерлігі, осы жаңарту нәтижесінде Өзбекстан ұлттық құрамасының шебер ойыншысы және Англияның қазіргі гранд клубы — «Манчестер Ситидің» сенімді қорғаушысы Абдуқодір Хусановтың да трансферлік бағасы айтарлықтай өсті.

Тарихи өсім: Абдуқодір Хусанов — Азияның ең қымбат футболшысы!

Әлемдік футбол статистикасы мен трансферлерін жариялайтын беделді Transfermarkt порталының соңғы ресми мәліметтеріне сәйкес, 21 жастағы талантты қорғаушымыздың трансферлік құны рекордтық деңгейге көтерілді:

  • Алдыңғы бағасы: 35 миллион еуро

  • Ағымдағы жаңа бағасы: 50 миллион еуро

  • Бағадағы таза өсім: 15 миллион еуро (шамамен 43 пайызғанемесе алдыңғы құнына қарағанда 1,4 есе жоғары)

Мұндай үлкен секіріс уақытша емес, ол өзбекстандық қорғаушының өткен маусымда көрсеткен өте тұрақты әрі жоғары деңгейлі ойынының, сондай-ақ «Манчестер Ситидің» негізгі құрамындағы сенімді әрі мазмұнды әрекеттерінің нәтижесі. Осы тарихи нәтиженің арқасында Абдуқодір Хусанов қазіргі уақытта ресми түрде бүкіл Азия құрлығының ең қымбат футболшысы ретінде танылып отыр.

Ұлттық құрама және алдағы ірі сынақ

Қазіргі күндері отандасымыз тек клуб деңгейінде ғана емес, халықаралық аренада да еліміздің намысын лайықты қорғауды жалғастыруда. Айта кету керек, Хусанов қазір Өзбекстан ұлттық құрамасының оқу-жаттығу жиынына қосылып, серіктестерімен бірге 2026 жылғы әлем чемпионатының финалдық кезеңіне байыпты дайындалуда.

Келесі маңызды матч: Осы беделді әлем біріншілігі қарсаңында ұлттық құрамамыз Еуропаның ең мықты командаларының бірі — Нидерланд ұлттық құрамасына қарсы кезекті маңызды әрі қызықты бақылау матчында ойнайды.

Біз өз кезегімізде Абдуқодірге «Манчестер Сити» сапында да, Отанымыздың бас командасында да жаңа жеңістер мен зор табыстар тілейміз! Өзбек футболының ең соңғы, сенімді әрі қуанышты жаңалықтарын әрдайым Zamin беттерінде бізбен бірге қадағалаңыз.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиӨзбекстанTransfermarktПремьер-лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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