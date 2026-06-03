Англия Премьер-лигасының ең қымбат он футболшысы
Әлемдегі ең танымал және тартысты ұлттық чемпионат саналатын Англия Премьер-лигасының (АПЛ) жанкүйерлері үшін қызықты жаңалық жарияланды. Беделді және әлемге әйгілі Transfermarkt аналитикалық порталы Англия алаңдарында доп тебетін кәсіби футболшылардың трансферлік нарықтағы ағымдағы құнын ресми түрде жаңартты. Осы жаңарту нәтижесінде лиганың ең қымбат жұлдыздарының рейтингі қалыптасты.
Көш басында тағы да Эрлинг Холанд!
Бүгінгі таңда тек АПЛ-дың ғана емес, бүкіл әлемдік футболдың ең қауіпті және нәтижелі шабуылшыларының бірі саналатын «Манчестер Сити» ойыншысы Эрлинг Холанд күтілгендей тізімнің көшбасшысы атанды. Норвегиялық сұрмергеннің нарықтық құны рекордтық деңгейде — 200 миллион еуро деп белгіленді және ол қазіргі уақытта чемпионаттың ең қымбат ойыншысы ретінде танылды.
Сонымен қатар, үздік үштікке Лондонның «Арсенал» клубының көшбасшылары — жартылай қорғаушы Деклан Райс (120 млн еуро) және вингер Букайо Сака (110 млн еуро) енді.
АПЛ-дың қазіргі ең қымбат 10 футболшысы
Жаңартылған рейтингтің үздік ондығына енген жұлдыздармен төмендегі кесте арқылы толығырақ таныса аласыз:
Орын
Футболшы (Клубы)
Трансферлік құны (млн еуро)
1
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
200
2
Деклан Райс («Арсенал»)
120
3
Букайо Сака («Арсенал»)
110
4
Флориан Вирц («Ливерпуль»)
100
5
Коул Палмер («Челси»)
100
6
Мойсес Кайседо («Челси»)
100
7
Уильям Салиба («Арсенал»)
100
8
Доминик Собослаи («Ливерпуль»)
100
9
Райан Шерки («Манчестер Сити»)
90
10
Морган Роджерс («Астон Вилла»)
90
Қызықты дерек: Үздік ондыққа енген футболшылардың дәл 5-еуі — Флориан Вирц, Коул Палмер, Мойсес Кайседо, Уильям Салиба және Доминик Собослаи — 100 миллион еуролық бірдей көрсеткішпен рейтингтің ортаңғы сатыларын бөлісіп тұр.
Үздік 5 чемпионат, трансферлік нарықтағы соңғы құндар және әлемдік футболға қатысты ең өзекті жаңалықтарды әрқашан Zamin беттерінде бізбен бірге бақылаңыз.
…