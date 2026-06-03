Өзбекстан футболшылары Канадаға шынайы алғыс білдірді (фото)
Өзбекстан ұлттық құрамасы Эдмонтондағы жиынын аяқтап, Әлем чемпионатына дайындықтың келесі кезеңін жалғастыру үшін Нью-Йоркке аттанды. Фабио Каннаваро бастаған өкілдеріміз Канадада өткен жолдастық кездесуден кейін тек спорттық тұрғыдан ғана емес, адами және мәдени аспектіде де жылы із қалдырды.
Белгілі болғандай, Өзбекстан құрамасының футболшылары Эдмонтондағы киім ауыстыратын бөлмеден кетер алдында қожайындарға арнайы жазба қалдырған. Онда Канада тарапына қонақжайлылық үшін алғыс айтылып, алдағы Әлем чемпионатында сәттілік тіленген.
Суреттерден көрініп тұрғандай, киім ауыстыратын бөлмеде футбол алаңы салынған қағазға ағылшын және өзбек тілдерінде шынайы сөздер жазылған. Онда «Thank you for hospitality, Canada!» яғни «Қонақжайлылық үшін рақмет, Канада!» деген сөйлемдер көрініс тапқан. Сондай-ақ, өзбек тілінде «Katta rahmat, Kanada!» және «Jahon chempionatida omad!» деген жазбалар да қалдырылған.
Бұл кішкентай әрекет болып көрінуі мүмкін, бірақ үлкен футболда мұндай детальдар өте маңызды. Алаңда бәсеке, күрес және нәтиже болады. Бірақ ойыннан кейін құрмет, алғыс және спорт мәдениеті бірінші орынға шығады. Өзбекстан құрамасы дәл осы тұрғыдан өзін лайықты көрсетті.
Эдмонтондағы жиын ұлттық құрама үшін Әлем чемпионаты алдындағы маңызды дайындық кезеңі болды. Канадаға қарсы жолдастық кездесу өкілдеріміз үшін оңайға соқпады, тартыста Өзбекстан 0:2 есебімен жеңілді. Алайда мұндай ойындардың негізгі мақсаты тек есеп емес, команданың күшті және әлсіз тұстарын анықтау, халықаралық қарқынға бейімделу және мундиаль алдында қажетті қорытынды жасау.
Осы мағынада, Канадаға сапар футболшыларымыз үшін спорттық та, тәжірибелік те тұрғыдан пайдалы болды. Қарсылас дене бітімі мықты, жылдам және жоғары қарқынмен ойнайтын команда екенін көрсетті. Фабио Каннаваро да ойыннан кейін Канада футболының соңғы жылдары айтарлықтай өскенін мойындаған болатын.
Ең бастысы, осы сапар барысында Канададағы өзбекстандық жанкүйерлер, сондай-ақ Орталық Азия халықтарының өкілдері құрамамызды жылы қарсы алды. Эдмонтон әуежайындағы қолдау, тулар, ұлттық киімдер және балалардың қуанышы командамыз үшін ерекше рухани күш болғаны анық. CBC News сияқты жергілікті телеарналардың бұл процесті жариялауы Өзбекстан футболының халықаралық назарға ілігіп жатқанын көрсетті.
Киім ауыстыратын бөлмеде қалдырылған алғыс хаты осы сапарға әдемі нүкте қойды. Бұл әрекет ұлттық құрама футболшыларының тек алаңда ғана емес, алаңнан тыс жерде де құрмет пен тәрбие көрсете алатынын дәлелдеді.
Спортта қарсыласты құрметтеу — үлкен мәдениеттің белгісі. Канада Өзбекстанды қабылдады, ойын ұйымдастырылды, жанкүйерлер стадионға келді, ал құрамамыз кетер алдында қожайындарға рақмет айтып, оларға Әлем чемпионатында сәттілік тіледі. Бұл өте қарапайым, бірақ жағымды және есте қаларлық ишара.
Енді Өзбекстан ұлттық құрамасы Нью-Йоркке аттанды. Алда тағы да жаттығулар, талдаулар және Әлем чемпионатына дайындықтың маңызды күндері тұр. Канадаға қарсы кездесуден алынған сабақтар, Эдмонтондағы жанкүйерлердің қолдауы және қожайындарға білдірілген алғыс — мұның бәрі тұңғыш мундиальға бара жатқан командамыз тарихында шағын, бірақ мағыналы бет болып қалады.
Өзбекстан құрамасының алдында үлкен сынақтар бар. Бірақ мұндай жағдайлар бір нәрсені көрсетеді: ұлттық құрама тек футбол ойнауды ғана емес, сонымен қатар үлкен сахнада өзін лайықты ұстауды да үйреніп келеді. Бұл Әлем чемпионаты алдында өте маңызды сигнал.
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