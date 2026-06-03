Леннарт Карл әр ойынға Лионель Мессидің суретімен шығады

·75·Спорт
Леннарт Карл әр ойынға Лионель Мессидің суретімен шығады

«Баварияның» жас жұлдызы Леннарт Карл әр ойында өзінің кумирі Лионель Мессидің суретін алып жүретінін мәлімдеді. Жас неміс таланты Чемпиондар лигасы тарихында қатарынан үш ойында гол соққан ең жас футболшы атанып, Килиан Мбаппенің рекордын жаңартты. Бұл туралы Goal.com хабар береді.

18 жастағы футболшының айтуынша, ол әр ресми ойында «Интер Майами» жұлдызының суреті салынған арнайы қорғаныс құралдарын (қалқандар) пайдаланады. Карл үшін бұл жай ғана сурет емес, ол ұмтылған биік шыңдардың тұрақты еске салғышы. Әлем чемпионының суретін өзімен бірге алып жүру оған психологиялық басымдық пен мотивация беретініне сенеді.

Клубтың «51» журналына берген сұхбатында Леннарт Карл былай деді: «Иә, сол аяғымдағы қалқанда Мессидің суреті бейнеленген. Футбол ойнай бастағанымнан бері ол мен үшін үлгі — сол аяқпен ойнайды, бойы да аласа және доппен керемет әрекеттер жасайды. Оның суретінің жанымда болуы маған қосымша күш береді және жоғары деңгейге көтерілуіме түрткі болады».

Месси оның негізгі шабыт көзі болса да, Карл «Бавария» жаттығуларында тәжірибелі командаластарынан да көп нәрсе үйренуде. Ол әсіресе Майкл Олизенің қимылдарын бақылағанды ұнататынын, сондай-ақ Гарри Кейн мен Джошуа Киммих сияқты кәсіпқойлардың жұмысқа деген көзқарасы өзіне үлгі болатынын атап өтті.

БаварияЛионель МессиЛеннарт КарлФутболЧемпиондар Лигасы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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