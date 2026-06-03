Өзбекстанның әлем чемпионатына арналған болжамды құрамы қандай? (фото)
Өзбекстан ұлттық құрамасы тарихта алғаш рет әлем чемпионатына қатысу алдында тұр. Жанкүйерлер үшін қазіргі ең қызықты сұрақтардың бірі — Фабио Каннавароның мундиальда қай футболшыларға сенім артатыны және негізгі құрамның қандай болатыны.
Әлеуметтік желілерде тараған болжамды құрамда Өзбекстан ұлттық құрамасы 4-2-3-1 схемасына жақын орналасумен көрсетілген. Шабуыл орталығында Элдор Шомуродов, қапталдарда Остон Урунов пен Аббосбек Файзуллаев, ал орталықта Одил Хамробеков пен Отабек Шукуров сияқты тәжірибелі футболшылар орын алған.
Қақпада Өткір Юсупов көрсетілген. Ол ұлттық құрамадағы ең тәжірибелі қақпашылардың бірі саналады. Әлем чемпионаты сияқты үлкен сахнада қақпашының сенімділігі, сабырлылығы және қорғаныс шебімен өзара түсіністігі өте маңызды болады. Себебі Португалия, Колумбия және Конго ДР сияқты қарсыластарға қарсы әрбір сейв алтынға тең болуы мүмкін.
Қорғаныс шебінде Шерзод Насруллаев, Абдуқаххор Орозов, Рустам Ашурматов, Абдуқодір Хусанов және Хожиакбар Алиджоновтың есімдері аталған. Бұл шеберде ең көп назар, әрине, Абдуқодір Хусановқа аударылады. «Манчестер Ситиде» шыңдалып жүрген қорғаушы ұлттық құрамамыз үшін үлкен күш және тірек болуы күтілуде.
Хусановтың физикалық қуаты, жылдамдығы және жекпе-жектердегі табандылығы Өзбекстан қорғанысы үшін өте маңызды. Оның жанында Рустам Ашурматов сияқты тәжірибелі футболшының болуы орталық қорғаныста тепе-теңдікті сақтауға көмектесуі мүмкін. Мұндай жұп мықты қарсыластардың шабуылын тоқтатуда негізгі рөл атқарады.
Қаптал қорғанысында Насруллаев пен Алиджоновтың әрекеттері де шешуші маңызға ие болады. Қазіргі заманғы футболда қаптал қорғаушылары тек қорғаныста тұрмайды, сонымен қатар шабуылға қосылады, ойынды кеңейтеді және қарсылас қапталдарына қысым жасайды. Егер олар өз міндеттерін дұрыс орындаса, Өзбекстанның ойыны әлдеқайда қозғалмалы болады.
Орталықта Одил Хамробеков пен Отабек Шукуров жұбы көрсетілген. Бұл екі футболшы алаң орталығында тәртіп, тәжірибе және доппен жұмыс істеу қабілетін қамтамасыз ете алады. Әлем чемпионатында орталықты жоғалту — ойынды жоғалтумен пара-пар. Сондықтан дәл осы аймақтағы тұрақтылық құрамамыз үшін өте қажет.
Хамробековтың күрескерлігі мен Шукуровтың ойынды ұйымдастыру қабілеті Каннаваро жоспарында маңызды орын алуы мүмкін. Олар қорғаныс пен шабуыл арасындағы көпір қызметін атқарады. Португалия мен Колумбия сияқты техникалық жағынан мықты командаларға қарсы орталықтағы әрбір шешім үлкен маңызға ие болады.
Шабуылға жақын шеберде Остон Урунов, Аббосбек Файзуллаев және Элдор Шомуродов бейнеленген. Бұл үштік Өзбекстанның ең қауіпті қаруына айналуы мүмкін. Уруновтың жеке әрекеттері, Файзуллаевтың жылдамдығы мен креативтілігі, Шомуродовтың тәжірибесі және айып алаңындағы қимылдары қарсылас қорғанысы үшін үлкен мәселе болуы мүмкін.
Остон Урунов қапталда қарсылас қорғаушыларын алдап өтуге, жылдамдық есебінен жағдай жасауға және ойынға күтпеген сәттер қосуға қабілетті. Аббосбек Файзуллаев соңғы жылдары ұлттық құрамамыздың ең жарқын жұлдыздарының біріне айналды. Ол алаңда доппен еркін қимылдайды, жағдайды тез оқиды және шабуылды жандандыруды біледі.
Элдор Шомуродов шабуыл орталығында негізгі тірек ретінде көрсетілген. Ұлттық құрама капитаны үлкен халықаралық тәжірибеге ие. Ол тек гол соғумен ғана емес, серіктестеріне аймақ ашуымен, қарсылас қорғаушыларын өзіне тартуымен және шабуылда көшбасшылық етуімен де маңызды.
Суреттегі болжамды құрам Өзбекстан ұлттық құрамасы үшін теңгерімді көрініске ие: қорғаныста күш пен тәжірибе, орталықта тәртіп, шабуылда жылдамдық пен креативтілік бар. Әрине, бұл ресми құрам емес. Қорытынды шешімді Фабио Каннаваро және оның штабы футболшылардың физикалық жағдайына, жаттығулардағы дайындығына және қарсыластарға қарай қабылдайды.
Өзбекстан ӘЧ-2026 «K» тобында Португалия, Колумбия және Конго ДР құрамаларына қарсы ойнайды. Бұл қарсыластардың әрқайсысының өз стилі мен мықты тұстары бар. Сондықтан Каннаваро үшін басты міндет — әр ойынға сай тактикалық жоспар таңдау және футболшылардан барынша пайдалану болады.
Португалияға қарсы ойында қорғаныстағы тәртіп пен сабыр бірінші орынға шығады. Колумбияға қарсы бәсекеде орталықтағы күрес пен жылдам қарсы шабуылдар маңызды болуы мүмкін. Ал Конго ДР-ға қарсы кездесуде физикалық дайындық, екінші доптар үшін күрес және стандартты жағдайлардағы сақтық шешуші рөл атқарады.
Жанкүйерлер осы болжамды құрам арқылы мундиаль алдында өз түсініктерін қалыптастыруда. Әркімнің өз нұсқасы, өз сүйікті футболшысы және өз пікірі бар. Бірақ бір нәрсе анық: Өзбекстан ұлттық құрамасы тарихи әлем чемпионатына үлкен үміт пен сеніммен бет алуда.
Ендігі басты мәселе — футболшылардың сау болуы, командалық ойынның қалыптасуы және үлкен сахнада жоғалып кетпеу. Алғашқы мундиальдағы әрбір ойын тарихқа енетіні анық. Ал бұл тарихта кімдер басты кейіпкер болатыны алаңда белгілі болады.
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