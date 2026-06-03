Питер Рид: Гарри Кейн Англия Премьер-лигасына оралғысы келеді
Англия құрамасының бұрынғы жұлдызы Питер Ридтің пікірінше, Гарри Кейн «Бавария» сапындағы мансабы аяқталған соң, қайтадан Англия Премьер-лигасына оралуы мүмкін. Рид GOAL басылымына берген сұхбатында шабуылшының болашағы мен ойын стиліндегі ерекшеліктеріне тоқталды. Бұл туралы Goal.com хабар береді.
Кейн 2023 жылдың жазында «Тоттенхэм» сапынан кетіп, жүлде жеңу мақсатында Германияға аттанған еді. «Альянц Арена» стадионында ол ұзақ күткен жүлдесіз сериясын тоқтатып, екі дүркін чемпион, Германия кубогы мен Суперкубок иегері атанды. Сондай-ақ, Бундеслига аясында үш рет «Алтын бутса» иегері болып, жоғары деңгейдегі мергендік шеберлігін көрсетті.
Питер Рид әзіл аралас Кейнді «Эвертон» формасында көргісі келетінін білдірді: «Менің ойымша, ол белгілі бір мағынада кері оралғысы келеді. Оны көк түсті формада, яғни «Эвертон» сапында елестетіп көріңізші — бұл керемет болар еді. Мен бәрібір оның Англия чемпионатына оралатынына сенемін».
Рид сонымен қатар Кейннің тек гол соғуын ғана емес, серіктестеріне мүмкіндік жасау қабілетін де жоғары бағалады. Оның сөзінше, Гарри – ақылды ойыншы, ол алаң ортасына түсіп ойнауымен және қорғаушыларды алдауымен ерекшеленеді. Бұл қасиеттер Англия құрамасының алдағы Әлем чемпионатындағы табысы үшін өте маңызды.
Қазіргі уақытта 32 жастағы шабуылшының Мюнхен клубымен келісімшарты 2027 жылға дейін жарамды. Болашақта оның MLS лигасына ауысуы немесе NFL-де өзін сынап көруі туралы да сыбыстар бар, дегенмен Англия Премьер-лигасына оралу нұсқасы әлі де негізгілерінің бірі болып қалуда.
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