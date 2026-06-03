Лионель Месси беделді «Астурия ханшайымы» халықаралық сыйлығына ие болды
Әлемдік футбол тарихындағы ең ұлы тұлғалардың бірі, қазіргі уақытта АҚШ-тың «Интер Майами» клубы мен Аргентина құрамасының намысын қорғап жүрген аңыз шабуылшы Лионель Месси кезекті жоғары марапатқа ие болды. Шебер футболшы спорт саласындағы 2026 жылғы әлемге әйгілі «Астурия ханшайымы» беделді сыйлығының лауреаты деп жарияланды.
«Барселона» клубының бұрынғы капитанына шын жүректен құттықтау
Осы қуанышты оқиғадан кейін Лионель Мессидің мансабындағы ең жарқын жылдар өткен бұрынғы командасы — Каталонияның «Барселона» клубы да қалыс қалмай, өз түлегін әлеуметтік желілер арқылы ресми түрде құттықтады.
Каталондықтар жолдаған шын жүректен құттықтау хатында былай делінген:
«Лионель Мессиді спорт саласындағы 2026 жылғы Астурия ханшайымы сыйлығымен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл — «Барселона» командасында қалдырған аңызға айналған және ұмытылмас мұраңыздың, сондай-ақ клубымыздың түстері астында жеткен ұлы жеңістеріңіздің арқасында лайық деп танылған кезекті әділ марапат».
Сыйлық тарихы: Футбол әлеміндегі сирек жетістік
Бұл халықаралық сыйлық тек футболда ғана емес, бүкіл спорт әлемінде өте жоғары беделге ие. Соңғы жылдардағы жеңімпаздарға назар аударсақ, бұл жүлденің құндылығы қаншалықты жоғары екеніне көз жеткіземіз:
2025 жылы: Бұл жоғары сыйлыққа үлкен теннис әлемінің тірі аңызы, америкалық Серена Уильямс лайық деп танылған еді.
Футболшылар арасында: Доп шеберлері бұл сыйлықты қолына алмағалы көп жыл болды. Соңғы рет 2012 жылы испан футболының жұлдыздары — аңыз қақпашы Икер Касильяс пен шебер жартылай қорғаушы Хави осы марапатқа ие болған еді. Араға жылдар салып, Месси бұл сыйлықты футбол әлеміне қайта оралтты.
Біз де өз кезегінде Лионель Мессиді осы тарихи жетістігімен құттықтап, алдағы ойындарында жаңа голдар мен әдемі жеңістер тілейміз. Әлем спорты мен футболының ең таңдаулы, қызықты әрі қуанышты жаңалықтарын әрдайым Zamin беттерінен бізбен бірге оқыңыздар.
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