ФИФА Абдукодир Хусановтың тарихи жетістіктерін ерекше атап өтті
Халықаралық аренадан келген кезекті қуанышты хабар өзбек футболы жанкүйерлерінің жүрегін шексіз мақтанышқа бөледі. Әлемдік футболдың бас басқару органы саналатын ФИФА (Халықаралық футбол федерациясы) өзінің ресми Instagram парақшасында ұлттық құрамамыз бен ағылшын гранды «Манчестер Ситидің» мығым қорғаушысы Абдукодир Хусановқа арналған арнайы және өте әсерлі мақала жариялады.
Әлемдік футбол қауымдастығына өзбек футболының жарық жұлдызын таныстыра отырып, ұйым отандасымыздың қысқа уақыт ішінде бағындырған зор жеңіс жолына ерекше тоқталды.
Ағылшын футболы тарихына енген алғашқы өзбек
ФИФА өз мәлімдемесінде Абдукодир Хусановтың қазіргі футбол орталығы саналатын Англия Премьер-лигасындағы (АПЛ) тарихи қадамын жоғары бағалады. Белгілі болғандай, талантты футболшымыз 2025 жылдың қаңтарында әлемнің ең мықты клубтарының бірі – «Манчестер Сити» сапына қосылған еді. Осылайша, ол беделді АПЛ ойындарында алаңға шығып, бұл турнирде дебют жасаған алғашқы өзбекстандық кәсіби футболшы ретінде тарихтан ойып тұрып орын алды.
Сонымен қатар, өткен жазғы маусымда Хусанов «қалалықтар» сапында АҚШ стадиондары қабылдаған, мүлдем жаңа форматтағы Клубтар арасындағы әлем чемпионатына да сәтті қатысып үлгерді.
Жаңа формат және Өзбекстанның тарихи жолдамасы
Енді 21 жастағы қорғаушымызды мансабындағы ең ауқымды және жауапты сынақ күтіп тұр. 2026 жылғы ФИФА Әлем чемпионаты футбол тарихында алғаш рет кеңейтілген құраммен, яғни нақты 48 ұлттық құраманың қатысуымен өткізіледі.
Тарихи жеңіс: Бұл жаңа және мүмкіндігі мол формат көптеген дамушы футбол елдерімен қатар сүйікті Отанымыз үшін де нағыз бақыт есігін ашты. Өзбекстан ұлттық құрамасы өз тарихында алғаш рет мундиальдің финалдық кезеңіне жолдаманы ресми түрде жеңіп алды!
Жастар арасындағы жетістіктерден әлемдік аренаға
Халықаралық ұйым Хусановтың тек ересектер футболындағы емес, сонымен қатар жастар құрамасы сапындағы елеулі жетістіктерін де еске салды. Ол кезінде:
Өзбекстан U-20 (20 жасқа дейінгілер) құрамасының капитаны ретінде беделді Азия кубогында жеңіске жетіп, чемпиондық тұғырға көтерілді.
Жастар арасындағы әлем чемпионатында командамен бірге әлемнің ең мықты құрамаларымен күресіп, 1/8 финал кезеңіне дейін жетті.
Бүгінде Абдукодир Хусанов миллиондаған отандастары мен жанкүйерлерінің ыстық ықыласына бөленіп, планетаның ең беделді футбол сахнасында Өзбекстан есімін әлемге танытуға және жаңа тарихи беттерді ашуға дайын тұр.
Біз де өз кезегімізде шебер қорғаушымыз бен ұлттық құрамамызға алдағы Әлем чемпионаты ойындарында зор жеңістер тілейміз! Өзбек футболы мен әлемдік спортқа қатысты ең ыстық, ең қызықты жаңалықтарды әрдайым Zamin парақшаларында бізбен бірге оқыңыздар!
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