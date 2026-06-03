Англия Премьер-лигасында трансферлік құны ең көп төмендеген футболшылар

·67·Спорт
Англия Премьер-лигасында трансферлік құны ең көп төмендеген футболшылар

Футбол әлемінде ойыншылардың трансферлік нарықтағы құны тек олардың талантына ғана емес, сонымен қатар ағымдағы маусымдағы спорттық формасына, жарақаттарына және көрсеткен нәтижелеріне байланысты жиі өзгеріп отырады. Әлемдік футбол статистикасын жүргізетін беделді "Transfermarkt" порталы Англия Премьер-лигасы (АПЛ) өкілдерінің нарықтық бағаларын қайта есептеді. Нәтижесінде, артта қалған 2025/26 жылғы маусым қорытындысы бойынша трансферлік бағасы ең үлкен шығынға ұшыраған (төмендеген) ойыншылардың антирейтинг тізімі жасалды.

Ең үлкен шығын Деян Кулушевскиде

Аталған тізімнің ең жоғарғы сатысынан, өкінішке қарай, Лондонның "Тоттенхэм" клубының жартылай қорғаушысы Деян Кулушевски орын алды. Швециялық футболшының трансферлік бағасы тура 18 миллион еуроға арзандап кетті және қазіргі уақытта оның ағымдағы құны бар-жоғы 17 миллион еуроны құрайды.

Сондай-ақ, үздік үштікке "Ливерпуль" шабуылшысы Александр Исак пен "Тоттенхэм" қорғаушысы Микки ван де Вен де енді, олардың да нарықтық бағасы 15 миллион еуроға төмендеді.

Бағасы ең көп түскен 10 жұлдыз

Төмендегі талдамалық кесте арқылы аяқталған маусымда бағасы айтарлықтай төмендеген АПЛ-дың ең танымал 10 футболшысымен толығырақ таныса аласыз:

Орын

Футболшы (Клубы)

Ағымдағы құны (млн еуро)

Бағаның төмендеуі (млн еуро)

1

Деян Кулушевски ("Тоттенхэм")

17

-18

2

Александр Исак ("Ливерпуль")

85

-15

3

Микки ван де Вен ("Тоттенхэм")

50

-15

4

Родри ("Манчестер Сити")

50

-15

5

Алехандро Гарначо ("Челси")

28

-12

6

Букайо Сака ("Арсенал")

110

-10

7

Флориан Вирц ("Ливерпуль")

100

-10

8

Коул Палмер ("Челси")

100

-10

9

Мойсес Кайседо ("Челси")

100

-10

10

Райан Гравенберх ("Ливерпуль")

80

-10

Назар аударарлық жайт: Тіпті Букайо Сака, Флориан Вирц, Коул Палмер және Мойсес Кайседо сияқты трансферлік бағасы 100 миллион еуродан жоғары ең қымбат жұлдыздар да тұрақтылықты белгілі бір деңгейде жоғалтқандықтан, өз құндарынан 10 миллион еуро "жоғалтуға" мәжбүр болды.

Футбол әлеміндегі күтпеген төмендеулерді, жаңа трансферлік қауесеттерді және сүйікті командаларыңызға қатысты ең қызықты жаңалықтарды әрдайым Zamin беттерінен бізбен бірге бақылаңыз!

Деян КулусевскиТоттенхэмЛиверпульАлександр ИсакМикки ван де ВенМанчестер СитиЧелси
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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