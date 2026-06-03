Абдуқодір Хусанов АПЛ-дің ең қымбаттаған футболшылары қатарында
Өзбекстандық футбол жанкүйерлерін шексіз қуаныш пен мақтанышқа бөлейтін сүйінші хабарлар легі толастар емес. Әлемдік футбол талдауы мен статистикасымен айналысатын беделді "Transfermarkt" порталы Англия Премьер-лигасы (АПЛ) өкілдерінің трансферлік құнын ресми түрде жаңартты. Назар аударарлық жайт, осы жаңарту нәтижесінде өткен маусымда трансфер нарығындағы бағасы ең жоғары қарқынмен өскен 10 талантты ойыншының тізімі жарияланды.
Біз үшін ең қуаныштысы, осы беделді элита мен әлем жұлдыздарының арасында «Манчестер Сити» клубы мен Өзбекстан ұлттық құрамасының мығым қорғаушысы, отандасымыз Абдуқодір Хусанов та бар!
Отандасымыздың трансферлік құны 50 миллион еуроға жетті!
Ағымдағы маусымда ағылшын гранды сапында және ұлттық құрамада көрсетіп жүрген тұрақты әрі сенімді ойындарының арқасында Абдуқодір Хусановтың нарықтық құны тағы да 15 миллион еуроға көтерілді. Осылайша, 22 жастағы талантты қорғаушымыздың қазіргі трансферлік бағасы дәл 50 миллион еуроға жетті. Бұл өзбек футболы тарихындағы абсолютті рекордтық көрсеткіш болып табылады.
Тізімнің ең жоғары сатысын «Борнмут» шабуылшысы Эли Крупи иеленді. Оның бағасы бірден 30 миллион еуроға қымбаттап, қазіргі уақытта 70 миллион еуроға бағалануда.
АПЛ-де бағасы ең көп өскен ТОП-10 футболшы
Төмендегі талдамалық кесте арқылы Англия алаңдарында өз құнын барынша арттырған ең сұранысқа ие 10 жас жұлдызбен толығырақ таныса аласыз:
Орын
Футболшы (Клубы)
Қазіргі құны (млн еуро)
Бағаның өсуі (млн еуро)
1
Эли Крупи («Борнмут»)
70
+30
2
Райан Шерки («Манчестер Сити»)
90
+25
3
Нико О'Райли («Манчестер Сити»)
70
+20
4
Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»)
70
+20
5
Райан («Борнмут»)
60
+20
6
Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»)
75
+15
7
Игор Тиаго («Брентфорд»)
65
+15
8
Абдуқодір Хусанов («Манчестер Сити»)
50
+15
9
Матеус Фернандеш («Вест Хэм»)
50
+15
10
Уильям Осула («Ньюкасл»)
28
+13
Мақтанышты жайт: Абдуқодір Хусанов тек «Манчестер Сити» клубының ғана емес, бүкіл Англия Премьер-лигасының ең болашағы зор және құнды қорғаушыларының бірі ретінде танылып отыр. Оның бұл жетістігі алдағы футболдан Әлем чемпионаты қарсаңында ұлттық құрама жанкүйерлеріне қосымша жігер сыйлайтыны сөзсіз.
Біз де өз кезегімізде Абдуқодір Хусановқа ағылшын алаңдарында және ұлттық құрама сапында жеңісті жолын жалғастыра беруін тілейміз. Өзбек футболының жаңа белестерін, трансфер нарығындағы соңғы құндарды және әлем спортына қатысты ең өзекті жаңалықтарды әрқашан Zamin беттерінде бізбен бірге бақылаңыз.
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