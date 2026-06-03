Алан Ширер Англия құрамасының негізгі плеймейкерін атады
Англия құрамасының бұрынғы шабуылшысы Алан Ширер жаңа бас бапкер Томас Тухельге күтпеген кеңес берді. Ширердің пікірінше, әлем чемпионатында мадридтік «Реалдың» жұлдызы Джуд Беллингем емес, «Астон Вилла» өкілі Морган Роджерс негізгі құрамда, яғни 10-нөмірлі позицияда алаңға шығуы керек. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.
Сарапшы таңдауын футболшылардың қазіргі спорттық формасымен түсіндірді. Роджерс аяқталған маусымда «Астон Вилла» сапында барлық турнирлерде 55 матч өткізіп, 14 гол соғып, 12 нәтижелі пас берді. Сондай-ақ, ол командасының Еуропа лигасы жеңімпазы атануына зор үлес қосты. Ширердің айтуынша, Роджерстің физикалық жағдайы мен тұрақтылығы оны негізгі үміткерге айналдырады.
Екінші жағынан, Джуд Беллингем мадридтік «Реал» сапында жарақаттарға байланысты қиын маусым өткізді. Ол 40 кездесуде 8 гол соғып, 5 нәтижелі пас берді. Беллингемге ресми түрде 10-нөмірлі жейде берілгенімен, Ширер бапкердің беделге емес, нәтижеге назар аударуы керектігін айтты.
Ширер өзінің идеалды жартылай қорғау үштігін де жариялады: ол Морган Роджерсті Эллиот Андерсон мен Деклан Райспен бірге көргісі келеді. Оның сөзінше, Роджерс өз еңбегімен әлем чемпионатында негізгі құрамда ойнау құқығын жеңіп алды және Томас Тухель сияқты тәжірибелі бапкер жұлдызды футболшыларды қосалқы құрамда қалдырудан қорықпауы тиіс.
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