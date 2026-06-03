Марк-Андре тер Штеген Барселонадан кетіп, Аяксқа ауысуы мүмкін
Жиронадағы сәтсіз жалға алу кезеңінен кейін Марк-Андре тер Штеген осы жазда Барселона сапынан кетуге жақын. Тәжірибелі неміс қақпашысы клубтың болашақ жоспарларына енбейді. Енді ол Нидерландының Аякс командасына күтпеген жерден ауысуы мүмкін, онда бұрынғы бапкері Мишел тәжірибелі қақпашымен қайтадан жұмыс істеуді көздеп отыр. Бұл туралы Goal.com хабар береді.
Жиронадағы қысқа әрі сәтсіз өнерінен кейін Тер Штеген Барселонаның қарамағына оралды, бірақ оның Испаниядағы кезеңі аяқталуға жақын сияқты. Diario Sport басылымының хабарлауынша, Ла Лига гиганты 34 жастағы қақпашының енді команданың жаңа жобасының бөлігі емес екенін нақты білдірді. Бапкер Ханси Флик маусымның бірінші жартысында Жоан Гарсияның қызметін пайдалануды жөн көріп отыр.
Тер Штеген 2014 жылдың шілдесінде Боруссия Мёнхенгладбахтан келіп қосылған еді, клуб сапында 423 ойын өткізіп, команда капитаны дәрежесіне көтерілді. Қазіргі уақытта Барселона жалақы қорын босату мақсатында оны толығымен сатуға дайын. Қақпашының Жиронадағы өнері қаңтар айындағы трансферден кейін жарақатқа байланысты небәрі екі ойынмен шектелді.
Ауыр жарақатқа байланысты оның маусымы мерзімінен бұрын аяқталды және бұл жағдайды Германия құрамасының бас бапкері Юлиан Нагельсманн да трагедия деп бағалады. Тер Штегеннің жалға алу келісімшарты 30 маусымда аяқталады және оған Аякс тарапынан байыпты қызығушылық танытылуда. Амстердам клубын басқаруға кіріскен Мишел тәжірибелі қақпашыны өз командасында көргісі келеді.
Марк-Андре тер Штеген Барселона сапындағы жылдары 20 ірі жүлдені жеңіп алды. Оның еншісінде жеті реттік Испания чемпиондығы, алты ел кубогы және 2015 жылғы Чемпиондар лигасындағы жеңіс бар. Енді ол карьерасын Эредивизиде жалғастырып, өзінің бай тәжірибесін жаңа командаға арнауы күтілуде.
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