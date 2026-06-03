Ньюкасл Юнайтед нигериялық Неймар үшін 24 миллион еуро ұсынды
Англия Премьер-лигасының өкілі «Ньюкасл Юнайтед» жазғы трансферлік терезеге арналған жоспарларын жеделдетіп, Швецияның АИК клубының жас жұлдызы Задок Йоханна үшін ресми 24 миллион еуролық ұсыныс жасады. Жарқын ойын стилінің арқасында «Нигериялық Неймар» лақап атын алған 18 жастағы вингер еуропалық футболдағы ең сұранысқа ие таланттардың біріне айналды. Бұл туралы Goal.com хабар береді.
Sky Sports Germany журналисі Флориан Плеттенберг пен Швецияның Expressen басылымының хабарлауынша, Эдди Хау командасы шабуыл шебін күшейту мақсатында Йоханнаны басты нысана ретінде белгіледі. Егер бұл трансфер 24 миллион еуроға жүзеге асса, ол Швеция чемпионаты тарихындағы ең қымбат сатуға айналады және Скандинавия футболы үшін рекордтық нәтиже тіркеледі.
Талантты футболшы үшін таласта «Ньюкасл Юнайтед» жалғыз емес. «Брайтон» да бұл бәсекеге белсенді қатысуда және хабарларға сәйкес, ойыншымен жеке келісімге қол жеткізген. Алайда, «Сауысқандар» өздерінің қаржылық мүмкіндіктері мен Солтүстік Англиядағы жобасы арқылы «Брайтонды» артта қалдыруды көздеп отыр.
Задок Йоханна өзінің жылдамдығы мен доп алып жүру шеберлігі арқылы скауттардың назарын аударды. Сол аяқпен ойнайтын оң қанат вингері ретінде ол заманауи футбол талаптарына толық сәйкес келеді. Ол ағымдағы маусымда барлық турнирлерде 12 ойын өткізіп, 5 гол соғып, 4 нәтижелі пас берді.
Нигериялық талантқа «Реал Мадрид», дортмундтық «Боруссия» және «Тоттенхэм» сияқты гранд клубтар да қызығушылық танытуда. Сондай-ақ, Францияның «Ренн» клубы да жағдайды мұқият бақылап отыр. Эдди Хау Йоханнаның табиғи талантын Премьер-лига деңгейіне көтере алатынына сенімді.
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