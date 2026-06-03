Душан Влахович «Ювентуспен» келісімшартты ұзартпай, клубтан кетеді

·115·Спорт
Душан Влахович «Ювентуспен» келісімшартты ұзартпай, клубтан кетеді

Душан Влахович пен «Ювентус» арасындағы ұзаққа созылған келіссөздер аяқталды. Шабуылшының Турин клубынан еркін агент мәртебесінде кететіні ресми түрде расталды. Тараптар арасында бірнеше ай бойы жүргізілген байланыстар нәтиже бермеді және осы аптада келіссөздер толығымен тоқтатылды. Осылайша, сербиялық шабуылшының «Альянц Стэдиумдағы» төрт жарым жылдық карьерасы аяқталатын болды. Бұл туралы Goal.com хабар береді.

La Gazzetta dello Sport басылымының хабарлауынша, футболшы мен клуб арасындағы қаржылық талаптар сәйкес келмеген. Влахович жаңа келісімшарт үшін жылына 8 миллион еуро жалақы және қосымша бонустар талап еткен. «Ювентус» басшылығы 6 миллион еуро және нәтижеге негізделген сыйақылар ұсынумен шектелген. Клуб агенттік комиссиялар мен басқа да қосымша шығындарды төлеуден бас тартқаннан кейін, келіссөздер тұйыққа тірелді.

Бұл жағдай команданың бас бапкері Лучано Спаллетти үшін ауыр соққы болды. Бапкер Влаховичті өз жобасының орталық тұлғасы деп санаған еді. Бұрын Бернарду Силва мен Алиссон трансферлерін жүзеге асыра алмаған Спаллетти сербиялық шабуылшыны команда жүйесі үшін өте маңызды деп атаған болатын. Алайда клубтың қаржылық мүмкіндіктері бапкердің спорттық жоспарларынан басым түсті.

Душан Влахович 2022 жылдың қаңтарында «Фиорентина» клубынан 70 миллион еуроға трансферленген және оны Криштиану Роналдудың ізбасары ретінде қарастырған еді. Туриндегі карьерасы барысында ол жарқын ойындар көрсеткенімен, көптеген сыншылар оның тұрақсыздығын атап өтті.

Қазіргі уақытта шабуылшыға «Челси», «Ньюкасл», «Барселона» және «Бавария» сияқты гранд клубтар қызығушылық танытуда. Футболшының агенттері бұл командалармен байланысқа шыққан, бірақ Влаховичтің келесі барар жері әзірге белгісіз болып қалуда.

ЮвентусДушан ВлаховичТрансферБарселонаЧелси
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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