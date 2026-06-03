Аркадеуш Милик жарақаттар кесірінен жаттығу кезінде жылағанын мойындады
«Ювентус» шабуылшысы Аркадеуш Милик созылмалы жарақаттардың оның психологиялық жағдайына қаншалықты ауыр тигені туралы ашық айтты. Польша құрамасының 32 жастағы мүшесі тұрақты физикалық мәселелердің оны әбден титықтатқанын және тіпті жаттығу залындағы жаттығуларды тоқтатып, киім ауыстыру бөлмесінде көз жасына ерік берген сәттерін еске алды. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
Тәжірибелі форвард соңғы уақытта денсаулығына байланысты Турин клубы сапында алаңға сирек шығып жүр. 2023 жылы «Марсель» командасынан «Ювентус» сапына толық ауысқан Милик Польшаның Kanal Sportowy басылымына берген сұхбатында жарақаттарға қатысты психологиялық күресі туралы айтып берді. Оның сөзінше, үздіксіз ем-дом шаралары мен қалпына келтіру процестері оны шыдамның шегіне жеткізген.
«Соңғы екі жылда тек жарақаттарым туралы ғана сөйлей алдым. Бұл кезең мені сөзбе-сөз тұншықтырды. Барлығынан қол үзгім келді», — дейді шабуылшы. Милик мансабында «Аякс», «Наполи» және «Марсель» сияқты клубтарда нәтижелі ойын көрсеткенімен, соңғы жылдары жолы болмай келеді.
Шабуылшы өзінің ең ауыр сәттерін былай сипаттайды: «2025 жылдың басында менде үлкен мәселе туындады, бұл өте жағымсыз сәттер еді. Мен психологиялық құлдыраудың ең төменгі нүктесіне түстім. Кейде жаттығу үшін залға кіріп, кенет тоқтап қалып, киім ауыстыру бөлмесіне барып жылайтынмын».
Статистикаға сәйкес, 2025-26 жылғы маусым Милик үшін сәтсіз өтуде. Ол А сериясы аясында бар-жоғы екі рет алаңға шығып, жалпы 34 минут қана ойнады. Тізе, балтыр және бұлшықет жарақаттарының тізбегі оны футболдан ұзақ уақытқа шеттетті. Ал сәуір айындағы тізе жарақаты оның азабын одан сайын күшейтті.
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