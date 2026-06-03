Флорентино Перес осы аптада «Реал Мадрид» үшін алғашқы ірі трансферді жариялайды
«Реал Мадрид» президенті Флорентино Перес осы бейсенбіде клубтың келесі маусымға арналған «алғашқы ірі трансферін» жариялайтынын хабарлады. 79 жастағы басшы соңғы жиырма жылда алғаш рет өтетін бәсекелі президенттік сайлау қарсаңында өз позициясын нығайтуға ұмтылуда. Дәстүрлі «Галактикос» стратегиясына адал Перес жексенбілік дауыс беру процесінен бұрын клубтың қаржылық қуатын көрсетуге дайын. Бұл туралы Goal.com хабар береді.
El Español басылымына берген сұхбатында Перес құрамға жаңа жұлдыз қосылатынын растады. «Осы бейсенбіде келесі маусымға арналған алғашқы ірі трансферімді жариялаймын. Менің спорттық жобамды бәрі біледі: үздік футболшыларға ие болу және жеңіске жетуді жалғастыру», — деді ол. Жаңа футболшының есімі әзірге құпия сақталғанымен, БАҚ «Ливерпульмен» келісімшарты аяқталған Ибраима Конате мен Дензел Дюмфристі «Реал Мадридпен» байланыстыруда.
Бұл сайлау Перес үшін 2006 жылдан бергі алғашқы байыпты сынақ, себебі ол соңғы бес сайлауда қарсылассыз жеңіске жеткен еді. Бұл жолы оған 37 жастағы кәсіпкер Энрике Рикельме қарсылас болуда. Рикельме өз уәделерін бере бастады, оның ішінде клуб аңызы Рауль Гонсалесті спорттық директор етіп тағайындау және «Манчестер Сити» жартылай қорғаушысы Родри сияқты ойыншыларды алуды көздеп отыр.
Перестің тек жаңа футболшыны ғана емес, сонымен қатар бос тұрған бапкерлік орынға кімнің келетінін де жариялауы күтілуде. Хабарларға сәйкес, 2010-2013 жылдары команданы басқарған Жозе Моуринью «Сантьяго Бернабеуге» қайта оралуы мүмкін. Перес бұл мәселе бойынша сұрақтарға: «Жақын арада «Реал Мадридтің» жаңа бапкері кім болатынын жариялаймын. Жексенбіге дейін жаңа есімдерді естисіздер, алаңдамаңыздар», — деп жауап берді.
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