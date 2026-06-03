Боруссия Дортмунд Эвертон жартылай қорғаушысы үшін күреске қосылды

·95·Спорт
Боруссия Дортмунд Эвертон жартылай қорғаушысы үшін күреске қосылды

Германияның Боруссия Дортмунд клубы Англия Премьер-лигасындағы жарқын ойындарымен көзге түсіп жүрген Тим Ироэгбунамға байыпты қызығушылық танытуда. 22 жастағы талантты футболшы Еуропаның бірқатар жетекші командаларының назарын аударды, қазіргі уақытта Дортмунд пен Штутгарт оны өз қатарына қосуды жоспарлап отыр. Бұл туралы Goal.com хабар береді.

SportsBoom басылымының хабарлауынша, Боруссия Дортмунд басшылығы Ироэгбунамды жазғы трансферлер тізіміне енгізген. Бундеслига гиганты ішкі чемпионат пен Чемпиондар лигасы матчтары үшін құрамды күшейтуді мақсат еткен және бұл мықты жартылай қорғаушыны команда үшін үздік үміткер деп санайды.

Өткен маусымда барлық турнирлерде 31 ойын өткізіп, үш нәтижелі пас берген жас жұлдыз көптеген клуб скауттарының назарына ілікті. Штутгарт та футболшы үшін күресте белсенді қатысуда, алайда Эвертон өзінің өсіп келе жатқан жұлдызын жібергісі келмейді.

Қазіргі уақытта Мерсисайд клубы жағдайды толық бақылауда ұстап отыр, себебі Ироэгбунамның келісімшарты 2027 жылға дейін жарамды. Бапкер Дэвид Мойестің қол астында ол негізгі құрамның тұрақты мүшесіне айналды және ағымдағы маусымда 18 ойынды негізгі құрамда бастады. Футболшының өзі де клубтағы жағдайына риза және ойын тәжірибесіне кепілдік берілетін жерде қалғанды жөн көреді.

Эвертон футболшыны сатқысы келмесе де, қаржылық тұрғыдан өте тартымды ұсыныс түссе, келіссөздерге кірісуі мүмкін. Боруссия Дортмундтың мұндай ірі қаражатты төлеуге дайын немесе дайын емес екендігі алдағы апталарда белгілі болады.

Боруссия ДортмундЭвертонТрансферБундеслигаПремьер-лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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