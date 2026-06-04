Усман Нурмагомедов Илия Топурия мен Джастин Гейджи жекпе-жегі туралы пікір білдірді

·182·Спорт
Усман Нурмагомедов Илия Топурия мен Джастин Гейджи жекпе-жегі туралы пікір білдірді

Аралас жекпе-жек (ММА) әлемінің нағыз жанкүйерлері мен тартысты айқастарды күтетіндер үшін өте қызықты әрі пікірталасқа толы жаңалық келді. PFL жеңіл салмақ дәрежесінің чемпионы, шебер және жеңілмеген жауынгер Усман Нурмагомедов алдағы ең үлкен текетірестердің бірі — қазіргі UFC белбеуінің иегері Илия Топурия мен тәжірибелі америкалық «хайлайтер» Джастин Гейджи арасындағы жекпе-жек туралы өз аналитикалық ойларымен бөлісті.

Нурмагомедов неге Гейджидің мүмкіндігін жоғары бағалайды?

Әйгілі «MMA Junkie» спорт басылымына берген эксклюзивті сұхбатында ресейлік чемпион алдағы жекпе-жекте неге америкалық жауынгердің жеңетініне сенетінін егжей-тегжейлі түсіндірді. Оның пікірінше, Топурияны жеңу үшін қандай да бір ғажайып жоспар құрудың қажеті жоқ:

«Менің жеке пікірімше, бұл айқаста Джастин Гейджи жеңіске жетеді. Себебі, Топурияға қарсы октагонға шығу үшін ерекше шеберлік немесе ғажайып тактика қажет емес. Ол үшін кілемде жақсы күресу, аяғына үздіксіз лоу-кик (соққы) жіберу және жекпе-жек барысында үнемі белсенді болу жеткілікті», — дейді Усман Нурмагомедов.

«Топурия бірнеше раундтан кейін шаршайды»

Усман Нурмагомедов Илия Топурияның жекпе-жек жүргізу стиліндегі әлсіз тұстарын да атап өтті. Оның айтуынша, Илия негізінен тік тұрған күйде («стойкада») күшті және ауыр соққылар бергенді ұнатады. Алайда бұл тактика ұзаққа созылған жекпе-жектерде оған кері әсерін тигізуі мүмкін:

Жауынгердің күшті жағы

Әлсіз жағы (Усманның тұжырымы бойынша)

Илия Топурия — тік тұрып күшті соққы береді.

Бірнеше раундтық қарқынды қысымнан кейін тез шаршайды және күшті соққылар сериясын тоқтатады.

Нурмагомедов сөзін дәлелдеу үшін қазіргі чемпионның алғашқы қадамдарын мысалға келтірді: «Мен Илияның тұңғыш дебюттік жекпе-жегін мұқият бақыладым. Сол кезде қарсыласы оны партерге (күреске) тартып, әлсіретті. Нәтижесінде Топурия ұпай есебімен жеңіске жеткенімен, қарсыласын мерзімінен бұрын нокаутқа түсіре алмады».

Тарихи текетірес қашан және қайда өтеді?

Айта кету керек, әлемдік ММА жанкүйерлерінің назарындағы Илия Топурия мен Джастин Гейджи арасындағы аса тартысты әрі ымырасыз өтетін супер-жекпе-жек биылғы жылдың 15 маусымында Ақ үйде өтеді. Қазіргі уақытта екі жауынгер де өз мансабындағы ең маңызды жекпе-жектердің біріне қызу дайындалуда.

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Усман НурмагомедовИлия ТопурияДжастин ГейджиUFCPFLMMA Junkie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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