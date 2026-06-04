Ливерпуль мен Манчестер Сити германиялық талантты сатып алуға жақын
Англия Премьер-лигасының екі алпауыты — Ливерпуль мен Манчестер Ситі «Герта Берлиннің» жас жұлдызы Кеннет Айххорн үшін күресте айқын көшбасшыға айналды. Бундеслиганың жетекші клубтары Бавария мен Боруссия Дортмунд 16 жастағы жартылай қорғаушы бойынша келіссөздерден шығуға шешім қабылдағаннан кейін, ағылшын клубтарында тамаша мүмкіндік пайда болды. Бұл туралы Goal.com хабар береді.
Мәліметтерге сүйенсек, Баварияның спорттық директоры Макс Эберль бұл трансфердің палке жақтаушысы болған және футболшының өкілдерімен үнемі байланыста болған. Алайда Мюнхен клубының басшылығы ішінде түпкілікті келісімге келе алмады. Бавария басшылығы қомақты қаражат жұмсағаннан гөрі, өз академиясының түлектеріне назар аударуды жөн көрді.
Трансфер жолындағы басты кедергі футболшы агенттерінің қаржылық талаптары болды. Хабарларға қарағанда, агенттер сұрап отырған «жасырын төлемдер» (handgeld) көлемі 10 миллион еуродан асып кеткен және бұл тіпті «Герта Берлинге» төленетін трансфер сомасынан да көп. Боруссия Дортмунд та дәл осы себепті жалпы пакетті тым қымбат деп санап, бәсекені тоқтатты.
Кеннет Айххорнның келісімшартында маусым айында мерзімі аяқталатын 12 миллион еуролық өтемақы тармағы бар. Германия клубтары шегінген тұста, Манчестер Сити мен Ливерпуль бұл талант үшін 20 миллион еуроға дейін қаражат жұмсауға дайын екендіктерін білдірді. Брексит ережелеріне байланысты футболшы 18 жасқа толғанша Англияда ойнай алмаса да, клубтар оны қазір сатып алып, жалға беру нұсқасын қарастыруда.
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