Вирджил ван Дейк «Ливерпуль» басшылығының шешіміне таңғалғанын айтты
«Ливерпуль» капитаны Вирджил ван Дейк клуб басшылығының сәтсіз маусымнан кейін бас бапкер Арне Слотты қызметтен босату туралы күтпеген шешіміне таңғалғанын білдірді. Тәжірибелі қорғаушының сөзінше, басшылық нидерландиялық маманмен қоштаспас бұрын онымен ақылдаспаған. Футболшы бұл жаңалықты сенбі күні БАҚ-тан білгенін мойындады. Бұл туралы Goal.com хабар береді.
Нидерланд құрамасының Алжирге қарсы жолдастық кездесуде 0:1 есебімен жеңілгеннен кейін, Ван Дейк NOS басылымына берген сұхбатында отандасының кетуі туралы айтты. «Мен сенбі күні түстен кейін Амстердамға қондым және бұл жаңалық тарап үлгерген еді. Одан кейін әңгімелер болды, бірақ шешім қабылданып қойған еді», — деді қорғаушы.
«Ливерпуль» үшін өткен маусым өте ауыр болды. Команда жазғы трансферлік терезеде Александр Исак сияқты жұлдыздар үшін рекордтық 446 миллион фунт жұмсағанына қарамастан, Англия Премьер-лигасында тек бесінші орын алды. Сондай-ақ, Чемпиондар лигасының ширек финалында ПСЖ-ге есе жіберілді. Мохамед Салахқа қатысты ішкі келіспеушіліктер де жағдайды ушықтырды.
«Олар менен қалай немесе не деп сұрамайды», — деп атап өтті Ван Дейк басшылықтың шешім қабылдау процесі туралы. Соған қарамастан, ол кетіп бара жатқан бапкерлер штабына алғыс білдірді: «Мен Арне және Сипкемен сөйлестім. Олар тек мен үшін ғана емес, клуб үшін жасаған барлық жұмыстары үшін ризамын. Оларға тек сәттілік тілеймін».
Қазіргі уақытта Ван Дейк бар назарын құрама командаға аударған, алайда Алжирден қабылданған жеңіліс оны ренжітті. «Біз бірінші таймда кемінде 2:0 есебімен алда болуымыз керек еді. Шабуылда нақтылық жетіспейді. Әлем чемпионатына дайын болуымыз үшін көп нәрсені жақсартуымыз шарт», — деп қосты «Ливерпуль» жұлдызы.
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