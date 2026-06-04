Вирджил ван Дейк «Ливерпуль» басшылығының шешіміне таңғалғанын айтты

·132·Спорт
Вирджил ван Дейк «Ливерпуль» басшылығының шешіміне таңғалғанын айтты

«Ливерпуль» капитаны Вирджил ван Дейк клуб басшылығының сәтсіз маусымнан кейін бас бапкер Арне Слотты қызметтен босату туралы күтпеген шешіміне таңғалғанын білдірді. Тәжірибелі қорғаушының сөзінше, басшылық нидерландиялық маманмен қоштаспас бұрын онымен ақылдаспаған. Футболшы бұл жаңалықты сенбі күні БАҚ-тан білгенін мойындады. Бұл туралы Goal.com хабар береді.

Нидерланд құрамасының Алжирге қарсы жолдастық кездесуде 0:1 есебімен жеңілгеннен кейін, Ван Дейк NOS басылымына берген сұхбатында отандасының кетуі туралы айтты. «Мен сенбі күні түстен кейін Амстердамға қондым және бұл жаңалық тарап үлгерген еді. Одан кейін әңгімелер болды, бірақ шешім қабылданып қойған еді», — деді қорғаушы.

«Ливерпуль» үшін өткен маусым өте ауыр болды. Команда жазғы трансферлік терезеде Александр Исак сияқты жұлдыздар үшін рекордтық 446 миллион фунт жұмсағанына қарамастан, Англия Премьер-лигасында тек бесінші орын алды. Сондай-ақ, Чемпиондар лигасының ширек финалында ПСЖ-ге есе жіберілді. Мохамед Салахқа қатысты ішкі келіспеушіліктер де жағдайды ушықтырды.

«Олар менен қалай немесе не деп сұрамайды», — деп атап өтті Ван Дейк басшылықтың шешім қабылдау процесі туралы. Соған қарамастан, ол кетіп бара жатқан бапкерлер штабына алғыс білдірді: «Мен Арне және Сипкемен сөйлестім. Олар тек мен үшін ғана емес, клуб үшін жасаған барлық жұмыстары үшін ризамын. Оларға тек сәттілік тілеймін».

Қазіргі уақытта Ван Дейк бар назарын құрама командаға аударған, алайда Алжирден қабылданған жеңіліс оны ренжітті. «Біз бірінші таймда кемінде 2:0 есебімен алда болуымыз керек еді. Шабуылда нақтылық жетіспейді. Әлем чемпионатына дайын болуымыз үшін көп нәрсені жақсартуымыз шарт», — деп қосты «Ливерпуль» жұлдызы.

ЛиверпульВирджил ван ДейкАрне СлотПремьер-лигаТрансферлер
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ян Диоманде Ливерпульдің ұсынысынан бас тартып, басқа гранд-клубқа ауысуы мүмкінБүгін, 08:39Реал Мадрид қорғаныс шебін түбегейлі жаңартқысы келеді: Рюдигерге жаңа бәсекелестерБүгін, 08:32
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
Танымал экстрасенс болашақ әлем чемпионатының жеңімпазын болжады
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi