ӘЧ алдында Нидерланд өз алаңында Алжирден жеңілді
Футболдан жақындап келе жатқан әлем чемпионаты қарсаңында ұлттық құрамалар қатысатын халықаралық жолдастық кездесулер қызу қарқынға енді. Қазіргі уақытта ұлттық құрамалар мундиаль басталар алдындағы қысқа үзілісті тиімді пайдаланып, құрамдарын сынақтан өткізу мақсатында бақылау ойындарына шығуда. Еуропа алаңдарында өткен осындай ірі дайындық матчтарының бірі күтпеген нәтижемен аяқталды.
Роттердамдағы күтпеген жеңіліс
Алдағы әлем чемпионатына байыпты дайындалып жатқан Еуропаның мықты грандтарының бірі — Нидерланд құрамасы өз алаңында Африканың атақты әрі қауіпті өкілдерінің бірі саналатын Алжир құрамасын қабылдады. Жанкүйерлерге лық толы стадионда өткен ойын алаң иелерінің шағын 0:1 есебімен жеңілісімен аяқталды.
Кездесу барысында екі команданың бапкерлері де құрамды толығымен дерлік жаңартып, көптеген футболшыларды сынақтан өткізді. Ал ойын тағдырын кездесу соңына таман, яғни 86-минутта алжирлік шебер футболшы Хадж Мусаның соққан жалғыз әрі жеңіс голы шешті.
Командалардың матчтағы толық құрамдары
Бапкерлер штабы бұл бақылау кездесуінде келесі футболшыларды пайдаланды:
Нидерланд: Вербрюгген (Руфс, 46), Виффер (Гертрейда, 69), ван Хекке (Бробби, 88), ван Дейк (Аке, 46), ван де Вен (Хато, 46), Гравенберх (Депай, 46), де Йонг (К. Тимбер, 69), Рейндерс (де Рон, 69), Саммервилл (Клюйверт, 46), Гакпо (Вегхорст, 81), Мален (Копмейнерс, 69).
Алжир: Зидан, Абада (Белгали, 46), Манди (Хадж Муса, 46), Белаид, Аит-Нури (Хаджам, 46), Зерруки (Тугай, 46), Бенталеб, Ауар (Фарес, 46), Марез (Маза, 46), Амура (Булбина, 69), Гуйри (Бинбуали, 63).
Бапкерлер қорытындысы: Әрине, бұл жай ғана жолдастық кездесу болса да, бұл нәтиже Нидерланд құрамасының бапкерлері үшін мундиаль алдында қорғаныс және шабуыл шебіндегі кемшіліктерді байқауға жақсы сабақ болды. Алжир өз кезегінде Еуропада мазмұнды ойын көрсетіп, жанкүйерлерін қуантты.
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