Өзбекстанның ӘЧ-дағы қарсыласы Даниямен тең түсті
Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионаты қарсаңында ұлттық құрамалар қатысатын халықаралық жолдастық кездесулер қызған шағына енді. Қазіргі уақытта ұлттық құрамалар мундиаль басталғанға дейінгі қысқа үзілісті тиімді пайдаланып, құрамдары мен тактикалық схемаларын сынақтан өткізуде. Осындай маңызды дайындық ойындарының бірі Польша жерінде өтті.
Отандастарымыздың қарсыласынан мазмұнды ойын
Алдағы әлем чемпионатының финалдық кезеңінде Өзбекстан ұлттық құрамасымен бір топқа түскен Конго ДР құрамасы Еуропаның атақты және қауіпті өкілдерінің бірі саналатын Дания құрамасына қарсы алаңға шықты. Польша қабылдаған бұл тартысты және ымырасыз бәсекеде қақпаларға доп соғылмады және кездесу 0:0 есебімен жауынгерлік тең аяқталды.
Кездесу барысында екі команданың бапкерлері де құрамды жаңартып, көптеген футболшыларды сынақтан өткізді. Конголықтар сапында танымал қорғаушы Аарон Уан-Биссаканың қосалқы құрамнан алаңға шығуы команданың қорғаныс шебінің айтарлықтай мықты екенін аңғартады.
Командалардың кездесудегі толық құрамдары
Бапкерлер штабы бұл бақылау ойынында келесі футболшылардың қызметін пайдаланды:
Конго ДР: Мпази-Нзау, Калулу (Уан-Биссака, 87), Мбемба, Туанзебе, Капуади, Мукау (Пикель, 70), Мутуссами, Э.Кайембе (Содики, 55), Висса (Мбуку, 87), Масуаку (Ж.Кайембе, 55), Бакамбу (Банза, 70).
Дания: Йоргенсен, Кристенсен, Провстгор (Хогсберг, 81), Кристенсен (Андерсен, 57), Меле, Йенсен, Хёйбьерг (Фрохольдт, 57), Эриксен (Гронбек, 74), Дамсгор, Доргу (Осула, 46), Хёйлунн (Хюг, 74).
Жанкүйерлер үшін маңызды: Әрине, бұл жай ғана жолдастық кездесу болса да, мундиальда біздің ұлттық құрамаға қарсылас атанатын Конго ДР-дің Дания сияқты мықты Еуропа құрамасын тоқтата алуы Фабио Каннаваро шәкірттерін алда өте ауыр және жауапты ойындар күтіп тұрғанын дәлелдейді.
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