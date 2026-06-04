Луис Суарес «Фенербахчеге» ауғуға жақын
Түркия мен Еуропа футболында трансфер нарығы қыза түсуде. Лиссабонның «Спортинг» клубының шабуылшысы Луис Суарес жақын арада Ыстанбұл гранды — «Фенербахченің» мүшесіне айналуы мүмкін. Бұл күтілетін ірі трансфер туралы әлемге әйгілі және сенімді инсайдер Фабрицио Романо әлеуметтік желілердегі парақшалары арқылы хабар таратты.
Колумбиялық шебер сұрмерген өзінің таланты мен нәтижелілігі арқылы көптеген грандтардың назарын аударып келеді.
Жеке келісім дайын, бірақ соңғы сөз басшылықта
28 жастағы тәжірибелі колумбиялық форвард «сары канарейкалар» өкілдерімен кездесіп, болашақ еңбек шартының барлық жеке тармақтарын егжей-тегжейлі келісті. Дегенмен, бұл ауысымның соңғы нүктесі әлі қойылған жоқ. Трансфердің сәтті аяқталуы Ыстанбұл клубында өтетін ішкі президенттік сайлаудың нәтижесіне және клубтар арасындағы трансфер құны бойынша соңғы қаржылық келісімге тікелей байланысты.
Суарестің аяқталған маусымдағы феноменалды статистикасы
Луис Суарес артта қалған футбол жылында «Спортинг» сапында нағыз нәтижелі ойын өрнегін көрсетті. Оның тіркеген көрсеткіштері кез келген гранд команданы таңғалдырады:
Жарыс
Көрсеткіш
Барлық өткізілген ойындар
53 матч
Соғылған голдар
38 гол
Нәтижелі пас (ассист)
9 нәтижелі пас
Жоғары мақсаттарға: Түркия Суперлигасының өткен маусымын екінші орында аяқтаған «Фенербахче» клубы келесі маусымда беделді УЕФА Чемпиондар лигасының іріктеу кезеңіне қатысады. Дәл осындай беделді турнир қарсаңында Суарес сияқты қуатты сұрмергеннің құрамға қосылуы команданың еурокубоктердегі жеңісті жолына үлкен септігін тигізетіні сөзсіз.
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