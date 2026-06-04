«Бавария» клубы УЕФА-ның жаңартылған рейтингінде бірінші орынға көтерілді
Еуропа алаңдарында үздік клубтар арасындағы тартысты бәсекелер мен маусым қорытындылары саралануда. Әлемдік футболдың басқарушы органы саналатын УЕФА ұйымы Еуропа құрлығындағы ең мықты клубтардың жаңартылған ресми рейтингін жариялады. Оған сәйкес, Мюнхеннің «Бавария» клубы барлық қарсыластарын артқа тастап, алдағы 2026/2027 жылғы жаңа маусым қарсаңында құрлықтың ең мықты командасы ретінде тізім көшбасшысы атанды.
Беделді тізімнің екінші сатысын Испания гранды мадридтік «Реал» иеленсе, үздік үштікті Франция чемпионы «ПСЖ» командасы түйіндеді.
Мюнхендіктердің тұрақты табысының сыры неде?
Бұл рейтинг тек бір жылдық нәтиже емес, клубтардың 2021/2022 жылғы футбол маусымынан бастап Еуропа алаңдарында көрсеткен жалпы ойындары негізінде жасақталған. «Баварияның» осы биік шыңды бағындыруына олардың еурокубоктердегі таңғажайып тұрақтылығы себеп болды:
Неміс машинасы соңғы бес маусымның әрқайсысында беделді Чемпиондар лигасының (ЧЛ) ширек финал кезеңіне дейін жетуді меңгерді.
Осы кезең ішінде команда екі мәрте жартылай финалдың тартысты бәсекелеріне де қатысты. Дәл осы жоғары және тұрақты нәтижелер Мюнхен клубына мол ұпай әперді.
«Арсеналдың» қуаты және «Астон Вилладан» үлкен серпіліс
Артта қалған 2025/2026 жылғы футбол маусымында құрлықта ең көп ұпай жинауға қол жеткізген Лондонның «Арсенал» клубы жалпы бес жылдық есеп-қисап бойынша рейтингте 7-орынға жайғасты.
Маусым сенсациясы: Рейтингтегі ең таңғажайып және үлкен өсімді Англияның тағы бір өкілі — «Астон Вилла» командасы жүзеге асырды. Бирмингемдіктер бірден 29 сатыға жоғарылап, Еуропаның ең мықты клубтары арасында 17-орынға көтерілді.
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