Жозе Моуринью «Реалға» Риккардо Калафьориді алғысы келеді
Еуропа футболында трансфер нарығы жаңа елеулі қауесеттермен қыза түсуде. Мадридтік «Реал» клубы жақын арада лондондық «Арсенал» мен Италия құрамасының шебер қорғаушысы Риккардо Калафьориді өз қатарына қосуы мүмкін. Белгілі испандық инсайдер және журналист Рамон Альварес де Монның мәліметінше, «корольдік клубпен» 2029 жылға дейін ұзақ мерзімді келісімшартқа отырған тәжірибелі португалиялық маман Жозе Моуринью клуб басшылығынан бұл трансфер мүмкіндіктерін мұқият зерттеуді сұраған.
«Ерекше» бапкерге италиялық футболшының әмбебаптығы ұнап отыр
Жозе Моуринью жаңа маусым алдында мадридтік суперклубтың қорғаныс шебін нығайтып, тактикалық тұрғыдан байытуды көздеп отыр. Португалиялық тактикке 24 жастағы италиялық қорғаушының алаңдағы әмбебап қимылдары қатты ұнап жүр:
Орталық қорғаныс: Калафьори орталық қорғаныс шебінде сенімді әрі салқынқанды ойын көрсете алады.
Сол қаптал қорғанысы: Қажет болған жағдайда ол сол қапталда да белсенді ойнап, шабуылдарды қолдау әлеуетіне ие.
Дәл осы қырлары Моуриньоның назарын аударды және ол басшылықтан талантты футболшыны Мадридке алуды өтінді.
Калафьоридің Англиядағы тұрақты статистикасы
Өткен маусымда Риккардо Калафьори әлемдегі ең тартысты чемпионат саналатын Англия Премьер-лигасында (АПЛ) «канонирлер» сапында мазмұнды әрі тұрақты ойын көрсетуге үлгерді:
Көрсеткіш
Мәні
АПЛ-дағы ойындар
26 матч
Соғылған голдар
1 гол
Нәтижелі пас
2 ассист
Үлкен мақсаттарға қарай: Егер бұл ірі трансфер жүзеге асса, Жозе Моуринью «Реал Мадрид» клубында өзі қалаған темірдей берік және әмбебап қорғаныс шебін қалыптастыру жолында зор қадам жасаған болар еді. Лондондықтар өз жұлдызын оңайлықпен жібере қоймайтыны анық, бұл трансфер терезесінде үлкен күрестің болатынын білдіреді.
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