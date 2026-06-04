Душан Влахович жақын күндері «Ювентус» клубын ресми түрде тастап кетеді

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Душан Влахович жақын күндері «Ювентус» клубын ресми түрде тастап кетеді

Италия футболының ең көне грандтарының бірі саналатын Туриннің «Ювентус» клубы жанкүйерлері үшін трансфер нарығындағы кезекті ірі жаңалық белгілі болды. Команданың аңызға айналған қорғаушысы, қазіргі уақытта Турин суперклубының директоры қызметін атқарып жүрген Джорджо Кьеллини дарынды сербиялық шабуылшы Душан Влаховичтің жақын арада командадан кететінін ресми түрде растады.

БАҚ-та таралған хабарларға сәйкес, 26 жастағы дарынды форвард клубпен ағымдағы жылдың 30 маусымында аяқталатын қолданыстағы еңбек шартын ұзартудан үзілді-кесілді бас тартқан.

«Ол жоғары жалақы қалайды, Италияда қалмайды»

Клуб басшылығының өкілі Кьеллини осы күтпеген және жанкүйерлер үшін сәл мұңлы жаңалыққа қатысты өз пікірін білдіріп, футболшының кету себептерін ашып айтты:

«Бұл жағдай жеке мен үшін өкінішті. Біз Душанның Туринде қалғанын және командамыздың жарқын болашағына үлес қосқанын қатты қалаған едік. Себебі ол «Ювентус» клубына, оның тағдырына шынайы жанашырлық танытатын ойыншылардың бірі. Алайда ол жаңа келісімшартта анағұрлым жоғары жалақы талап етуде. Қазіргі қаржылық жағдайлар мен Италия чемпионатындағы жалақы жүйесін ескерсек, ол үлкен ықтималдықпен карьерасын А сериясында жалғастырмайды», — деді Джорджо Кьеллини.

Влаховичтің «Ювентустағы» карьерасы мен статистикасы

Еске сала кетейік, сербиялық сұрмерген Турин грандының сапына 2022 жылғы қысқы трансферлік терезе кезінде қосылған еді. Өткен уақыт ішінде ол команданың негізгі шабуыл құралдарының біріне айналды. Оның А сериясындағы көрсеткіштері төмендегідей:

Жарысқа қатысуы

Көрсеткіш саны

Италия А сериясындағы ойындары

19 матч

Соғылған голдар саны

7 гол

Келісімшарттың аяқталу күні

30 маусым

Қазіргі уақытта Еуропаның бірқатар басқа топ-клубтары еркін агентке айналатын дарынды шабуылшыны өз құрамына қосу үшін байыпты күрес бастады. Жақын арада Влаховичтің жаңа командасының атауы белгілі болады деп күтілуде.

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Душан ВлаховичЮвентусДжорджо КьеллиниТуринИталияСерия А
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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