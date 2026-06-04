ESPN әлемнің үздік боксшыларының жаңартылған рейтингін жариялады
Әлемдік кәсіпқой бокс жанкүйерлері мен ринг шеберлерінің өнерін бақылайтын спорт сүйер қауымға кезекті маңызды талдау деректері ұсынылды. Американың ең беделді спорт порталдарының бірі саналатын ESPN салмақ дәрежесіне қарамастан, қазіргі уақытта планетаның ең мықты боксшыларының (P4P) жаңартылған ресми рейтингін жариялады.
Өткен ірі жекпе-жектер мен күтпеген нәтижелер элиталық боксшылардың жалпы тізімдегі орындарына әсер етпей қоймады.
Усик екінші орында, Бивол үздік ондыққа оралды
Рейтингтің жоғарғы сатыларында тартысты күрес жалғасуда. Ауыр салмақ жұлдызы, Украина футболы мен боксының аңызы Александр Усик рингте Нидерланд өкілі Рико Верхувенді сенімді түрде жеңгеніне қарамастан, тізімнің екінші жолында қалды.
Маусымның ең үлкен өзгерістерінің бірі жартылай ауыр салмақтағы бұрынғы абсолютті әлем чемпионы Дмитрий Биволға қатысты болды. Ол неміс шебері Михаэль Айфертті жеңіп, әлемнің ең мықты 10 боксшысының қатарына қайта қосылды. Бұл нәтиже аңызға айналған Сауль «Канело» Альварестің үздік ондықтан шығуына себеп болды.
Әлемнің ең мықты ТОП-10 кәсіпқой боксшысы
Ағымдағы жылдың 3 маусымдағы жағдай бойыншаESPN нұсқасы бойынша әлемдік кәсіпқой бокстың абсолютті көшбасшыларының тізімі төмендегідей:
Наоя Иноуэ (Жекпе-жек статистикасы: 33-0, Жапония)
Александр Усик (Жекпе-жек статистикасы: 25-0, Украина)
Джесси Родригес (Жекпе-жек статистикасы: 23-0, АҚШ)
Дэвид Бенавидес (Жекпе-жек статистикасы: 32-0, АҚШ)
Шакур Стивенсон (Жекпе-жек статистикасы: 25-0, АҚШ)
Дмитрий Бивол (Жекпе-жек статистикасы: 25-1, Ресей)
Девин Хейни (Жекпе-жек статистикасы: 33-0, АҚШ)
Дзюнто Накатани (Жекпе-жек статистикасы: 32-1, Жапония)
Джарон Эннис (Жекпе-жек статистикасы: 35-0, АҚШ)
Джей Опетайя (Жекпе-жек статистикасы: 30-0, Австралия)
Ринг патшасы: Жеңіл салмақтағы жапон аңызы Наоя Иноуэ жеңілмес сериясы мен рингтегі феноменалды өнерінің арқасында әлем боксының абсолютті көшбасшысы ретінде бірінші орынды ешкімге бермей келеді.
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