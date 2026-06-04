Абдуқодір Хусановтың жолы – Орталық Азия үшін үлкен үлгі
Қырғызстанның Манас қаласында орналасқан «Барселона» академиясының техникалық директоры және Андорра құрамасының бұрынғы футболшысы Алекс Рока өзбекстандық қорғаушы Абдуқодір Хусанов туралы жылы және сыни пікірлерін білдірді. Eurasia Football басылымына берген сұхбатында ол Хусановтың әлеуеті, «Манчестер Ситидегі» прогресі және болашақта одан да жоғары деңгейге шығу мүмкіндіктері туралы айтты.
Әңгіме барысында Рокадан Абдуқодір Хусановтың Хосеп Гвардиоламен жұмыс істегеннен кейін «Барселонаға» ауысу ықтималдығы туралы сұралды. «Барселона» жүйесінде жұмыс істеген маман бұл сұраққа жауап бере отырып, ең алдымен Пеп Гвардиоланың футболдағы орнына жеке тоқталды.
Оның айтуынша, Хосеп Гвардиола қазіргі заманғы футболды өзгерткен бапкерлердің бірі болып табылады. Ол «Барселонада» ойын туралы түсінікті мүлдем жаңа деңгейге көтерді, кейін бұл философияны басқа клубтарда да жалғастырды.
«Мен үшін Хосеп Гвардиола – футболды өзгерткен бапкер. Ол «Барселонада» ойын туралы түсінікті өзгертті, кейін бұл істі басқа клубтарда да жалғастырды. Оның командалары ең жоғары деңгейде футбол ойнайды», – деді Рока.
Маманның пікірінше, Абдуқодір Хусановта осындай жоғары деңгейлі футбол үшін қажетті бірқатар маңызды қасиеттер бар. Ол күшті, жылдам, бос аймақтарда дұрыс қозғала алады және қысым астында ойнау қабілетіне ие.
«Хусановта мұндай футбол үшін маңызды және қажетті қасиеттер бар. Ол күшті, жылдам, бос аймақтарда жақсы қозғалады және қысым астында да ойнай алады. Заманауи орталық қорғаушы үшін бұл өте маңызды», – деп атап өтті ол.
Бұл баға Абдуқодір Хусанов үшін үлкен мойындау болып табылады. Себебі бүгінгі футболда орталық қорғаушы тек допты қайтарушы немесе қарсылас шабуылшысын тоқтатушы ойыншы емес. Ол ойынды бастайды, бірінші пас береді, прессинг астында дұрыс шешім қабылдайды және команданың жалпы құрылымын түсінуі тиіс.
Рока «Манчестер Ситиде» бәсекелестіктің өте жоғары екенін де ерекше атап өтті. Оның пікірінше, бұл клуб әлемнің ең үздік командаларының бірі және ондағы талаптар оңай емес. Әрбір футболшы үнемі жоғары жылдамдық, үлкен қысым және қатты бәсекелестік жағдайында өмір сүреді.
«Алайда «Манчестер Сити» – әлемдегі ең үздік клубтардың бірі. Ол жерде бәсекелестік өте жоғары, жылдамдық тым үлкен және талаптар өте қатаң. Футболшыға уақыт, бейімделу және психологиялық тұрақтылық қажет. Онда қажетті қасиеттер бар. Ендігі басты мәселе – осы процестен қалай өтетіндігінде», – деді маман.
Бұл пікір өте маңызды. Хусановта табиғи қасиеттер бар, бірақ үлкен клубта табысқа жету үшін тек талант жеткіліксіз. Бейімделу, психикалық тұрақтылық, тактикалық сауаттылық және күн сайын өзін дәлелдеуге дайындық та қажет. «Ситиде» «бір рет жақсы ойнадым» деген режим жүрмейді – мұнда күн сайын емтихан.
Сұхбатта Абдуқодір Хусановтың карьералық жолы да сөз болды. Өзбекстанда оның жолы оңай болмағаны, бірден негізгі құрамнан орын ала алмағаны, денсаулығына байланысты қиындықтарды бастан кешіргені, кейін Беларусь, Франция және Англияға дейін жеткені айтылды.
Рока мұны бүкіл аймақ үшін үлкен үлгі деп бағалады. Оның пікірінше, егер Өзбекстаннан шыққан футболшы осындай жолды басып өте алса, демек Орталық Азиядағы басқа таланттар үшін де есіктер ашылуы мүмкін.
«Иә, бұл бүкіл аймақ үшін жақсы үлгі. Егер Өзбекстаннан шыққан футболшы осындай жолдан өтсе, демек басқалар да мүмкіндік ала алады. Мүмкін скауттар Орталық Азияға одан да көп назар аудара бастайды», – деді ол.
Бұл сөздер өзбек футболы үшін ерекше маңызға ие. Себебі Хусановтың жолы тек бір футболшының жеке табысы емес. Бұл – аймақтағы таланттарға сенімнің артуы, скауттар назарының Орталық Азияға аууы және өзбек футболшылары үшін жаңа мүмкіндіктердің пайда болуы мүмкін екенін білдіреді.
Алайда Рока тағы бір маңызды аспектіні ұмытпады. Оның айтуынша, жоғары деңгейде тек жылдам және күшті болудың өзі жеткіліксіз. Үлкен футболда ойынды түсіну, жағдайларды алдын ала оқу және қысым астында дұрыс шешім қабылдау шешуші маңызға ие.
«Мұндай деңгейде күшті және жылдам болудың өзі жеткіліксіз. Ойынды түсіну, жағдайларды оқу және қысым астында дұрыс шешім қабылдау да қажет», – деді Рока.
Маман Гвардиола жүйесінде орталық қорғаушының рөлі мүлдем басқаша екенін де түсіндірді. Пеп футболында қорғаушы жай ғана қарсыластан допты тартып алатын футболшы емес. Ол шабуылдарды бастайды, прессингтен шығуға қатысады және команда құрылымын толық сезінуі керек.
«Гвардиола жүйесінде орталық қорғаушы – жай ғана допты тартып алатын футболшы емес. Ол шабуылдарды бастайды, прессинг астында әрекет етеді және команда құрылымын жақсы түсінеді. Егер Хусанов осы қасиеттерін одан әрі дамыта алса, ол одан да күшті футболшыға айналады», – деп қосты ол.
Бұл Абдуқодір үшін нақты бағыт. Оның физикалық күші мен жылдамдығы қазірдің өзінде мойындалуда. Ендігі басты өсу нүктесі – тактикалық кемелдену, ойынды алдын ала оқу, доппен шешім қабылдау және қысым астында сабырлы әрекет ету болмақ.
Рока «Барселона» мен Гвардиола философиясы үшін Хусанов сияқты футболшының пайдалы болатынын да растады. Оның пікірінше, Пеп футболында ойынды түсіну, шешім қабылдау жылдамдығы, доппен жұмыс істеу, дене қалпы және алаңдағы бос аймақтарды бақылау өте маңызды.
«Егер футболшы осы аспектілерде өссе, ол одан да күштірек болады. Хусановта бұл үшін жақсы негіз бар. Қалғаны еңбекке, уақытқа және бейімделуге байланысты», – деді маман.
Еске сала кетейік, Абдуқодір Хусанов аяқталған маусымда «Манчестер Ситидің» негізгі фигураларының біріне айналды. Маусымды қосалқы ойыншы мәртебесінде бастаған өзбекстандық легионер алғашында оң қаптал қорғанысында әрекет етті. Кейінірек өзінің негізгі позициясы – орталық қорғанысқа оралып, «Ситидің» қорғаныс шебін сенімді басқарды.
Барлық турнирлерде жалпы 37 кездесуге қатысқан Хусанов маусым барысында Англия Лига кубогы мен Англия кубогын жеңіп алды. Бұл нәтиже оның Еуропадағы алғашқы ірі табыстарының бірі болды және өзбек футболы тарихында ерекше орын алды.
Абдуқодір Хусановтың жолы шынымен де үлкен тарихқа айналып келеді. Ол Өзбекстаннан шықты, қиындықтарды көрді, түрлі чемпионаттарда шыңдалды және ақыры әлемнің ең күшті клубтарының біріне жетті. Енді ол тек өз карьерасы үшін ғана емес, бүкіл Орталық Азия футболының имиджі үшін де маңызды тұлғаға айналып келеді.
Роканың пікірлері бір нәрсені анық көрсетеді: Хусановта үлкен футбол үшін қажетті негіз бар. Бірақ бұл негізді жұлдызды деңгейге көтеру үшін еңбек, уақыт, сабыр және Гвардиола талаптарына бейімделу қажет. Егер ол осы процестен дұрыс өтсе, өзбек футболында одан да үлкен тарих жазылуы мүмкін.
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