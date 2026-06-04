Рикельме Моуриньоның «Реалға» оралуына қарсы: ол біздің бапкер емес
Мадридтік «Реал» президенттігі үшін күрес қыза түсуде. Үміткерлер өз жобалары, жоспарлары және жанкүйерлерді қызықтыратын ірі уәделерімен шығып жатқанда, бас бапкер мәселесі басты тақырыптардың біріне айналды.
Президенттікке үміткер Энрике Рикельме сайлауалды мәлімдемесінде Жозе Моуриньоның «Реал» бас бапкерлігіне оралуына қарсы екенін ашық білдірді. Оның пікірінше, «Корольдік клубқа» жаңа дәуір үшін жанкүйерлер шынымен қалайтын, басқа деңгейдегі бапкер қажет.
Рикельме сайлауда жеңіске жетсе, мадридтік клубқа супержұлдыз бапкерді әкелуге уәде берді. Ол бұл есімді әзірге атамады, бірақ сипаттамасымен интриганы айтарлықтай күшейтті.
«Егер сайлауда жеңіске жетсек, «Реалға» супержұлдыз бапкерді әкелемін. Сіз елестете алатын ең ұлы бапкерді», — деді Рикельме.
Бұл сөздер мадридтік жанкүйерлер арасында үлкен қызығушылық тудырды. Себебі «Реал» сияқты клубта бапкер таңдау тек техникалық шешім емес. Бұл клуб философиясы, ойын стилі, киім ауыстыру бөлмесіндегі атмосфера және келесі маусымдардағы спорттық жобамен байланысты ірі саяси мәселе болып табылады.
Ең қызығы, Рикельме Жозе Моуриньо нұсқасын кескінді түрде жоққа шығарды. Португалиялық маман бұрын «Реалды» басқарған, клубпен ірі ойындарға қатысқан және Мадридте күшті эмоцияларға толы кезеңді бастан кешірген. Алайда Рикельменің ойынша, қазіргі «Реал» үшін Моуриньо дұрыс таңдау емес.
«Жозе Моуриньо — біздің бапкер емес. Біз «Реалдың» барлық жанкүйерлері шынымен қалайтын адамды әкелеміз», — деп атап өтті ол.
Бұл мәлімдеме қазіргі президент Флорентино Перестің жоспарларына ашық жауап ретінде қабылдануда. Бұрын Перес келесі сайлауда жеңіске жетсе, Жозе Моуриньоны бас бапкер етіп тағайындауы мүмкін екенін хабарлаған болатын. Демек, «Реал» президенттігі бәсекесінде бапкер мәселесі екі үміткер арасындағы негізгі айырмашылықтардың біріне айналуда.
Рикельменің сөздерін журналист Фабрицио Романо X әлеуметтік желісінде келтірді. Бұл мәлімдеменің футбол қоғамдастығында жылдам таралуына себеп болды. «Реал» төңірегіндегі кез келген жаңалық әдетте үлкен талқылауға айналады, ал бұл жолы әңгіме клубтың болашақ бапкері туралы болып отыр.
Моуриньо есімі «Реал» жанкүйерлері үшін жат емес. Оның Мадридтегі кезеңінде команда «Барселонаның» күшті қысымына төтеп беріп, Ла Лигада жеңімпаз атанды және Чемпиондар лигасында жоғары сатыларға дейін жетті. Сонымен қатар, оның стилі, өткір мінезі және киім ауыстыру бөлмесіндегі қарым-қатынасы әрдайым дау тудырды.
Сондықтан португалиялық маманның ықтимал оралуы жанкүйерлерді екіге бөлуі мүмкін. Біреулер Моуриньоны жеңістердің, мінездің және қатаң тәртіптің символы ретінде көреді. Ал біреулер «Реалға» жаңа дәуірде басқа бағыт, басқа стиль және заманауи жоба қажет деп санайды.
Рикельме дәл осы екінші көзқарасқа жақын ұстанымды таңдаған сияқты. Ол «Реалға» жанкүйерлер шынымен қалайтын бапкерді әкелетінін айтуда. Алайда бұл бапкердің кім болатыны әзірге құпия. Үміткердің «ең ұлы бапкер» деген сипаттамасы болжамдар үшін жеткілікті негіз берді. Қорыта айтқанда, Мадридте трансферлер ғана емес, уәделер де блокбастерге айналады.
Президенттік сайлау жақындаған сайын мұндай мәлімдемелердің көбеюі анық. «Реал» сияқты клубта әрбір үміткер жанкүйерлерге үлкен арман, мықты жоба және жеңістер уәде етеді. Бірақ соңында бір ғана негізгі сұрақ қалады: клубты келесі дәуірде дұрыс жолға кім бастай алады?
Энрике Рикельме өз ұстанымын нақты білдірді: ол Моуриньоны қайтарғысы келмейді және «Реалға» басқа ірі есімді әкелуді жоспарлап отыр. Ал Флорентино Перес керісінше, португалиялық маман нұсқасын байыпты қарастырып жатыр делінеді.
Бұл «Реалдағы» сайлауды одан әрі қызықты етеді. Себебі енді жанкүйерлер тек президентті ғана емес, сонымен қатар қай футбол философиясына дауыс беретінін де ойлануы керек. Моуриньо оралуы мүмкін бе, әлде Рикельме уәде еткен «супержұлдыз бапкер» Мадридте жаңа дәуір бастай ма — бұл сұрақтың жауабын сайлау нәтижелері көрсетеді.
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