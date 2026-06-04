Флорентино Перес «Реалдың» сәтсіз маусымының себептерін ашып айтты
Мадридтік «Реал» клубының жанкүйерлері мен әлемдік футбол сүйер қауымы үшін күтпеген жаңалықтар келуде. Испания гранды өзі үшін өте сәтсіз өткен 2025/2026 жылғы футбол маусымын бірде-бір кубок немесе беделді жүлдесіз аяқтауға мәжбүр болды. Осындай ауыр кезеңде «корольдік клуб» президенті Флорентино Перес баспасөзге эксклюзивті сұхбат беріп, команданың мұндай сәтсіз нәтижелерге ұшырауының нақты себептерін ашық айтты.
«Бұл ойыншылардың немесе бапкердің кінәсі емес»
Клуб басшысы жеңілістерден трагедия жасаудың қажеті жоқ екенін және спортта мұндай құлдыраулардың табиғи жағдай екенін ерекше атап өтті. Перестің сөзінше, сәтсіздіктің түп-тамырында бірқатар салмақты объективті себептер жатыр:
«Маусымдағы қателіктер туралы айтатын болсақ, мен әрқашан бір ойды қайталаймын — футболда да, жалпы спорт саласында да тек жеңіске жету мүмкін емес. Иә, биыл біз алдымызға қойған мақсаттарға жете алмадық, бірақ қай жерде ақсағанымызды және мәселенің неде екенін анықтап үлгердік», — деді Флорентино Перес.
Мадридтік грандты тұқыртқан екі негізгі мәселе
Флорентино Перес команданың өткен жыл ішінде қиналуына себеп болған ең негізгі медициналық және ұйымдастырушылық факторларды тізіп өтті:
Маусым алдындағы жиындардың болмауы: Клубтар арасындағы кеңейтілген әлем чемпионатына байланысты команда жазда толыққанды әрі сапалы маусым алдындағы дайындықтан өте алмады. Бұл жыл бойы футболшылардың физикалық жағдайына кері әсерін тигізді.
Жарақаттар эпидемиясы: Маусымның алғашқы жартысында құрамда шамамен 30 түрлі деңгейдегі жарақат тіркелді. Олардың көбі ұзақ мерзімді және ауыр жарақаттар болғандықтан, шешуші ойындарда команданың өнеріне үлкен нұқсан келтірді.
«Бұл жағдайда футболшыларды немесе бапкерлер штабын кінәлау мүлдем дұрыс емес. Жоғарыда аталған қолайсыздықтар тізбегі бізге кедергі келтірді. Бірақ біз тоқтап қалған жоқпыз, жаңа маусым сын-қатерлерін жеңу және жанкүйерлерімізді қайтадан жеңістермен қуанту үшін жүйелі жұмыстарды бастап кеттік», — деп қосты Перес.
Мадридте президенттік сайлау жақындап келеді
Айта кету керек, мадридтіктер өмірінде тек алаңда ғана емес, басшылық деңгейінде де маңызды өзгерістер күтілуде. Клуб әкімшілігі алдағы жексенбіде, яғни биылғы 7 маусым күні ресми президенттік сайлау өтетінін хабарлады.
Бұл жауапты лауазым үшін екі мықты үміткер өзара бақ сынасады:
Команданы көп жылдан бері сәтті басқарып келе жатқан қазіргі президент Флорентино Перес.
Испаниялық танымал ірі кәсіпкер Энрике Рикельме.
Сайлау нәтижелері «Реал Мадрид» клубының алдағы жылдардағы трансферлік саясаты мен даму жолын толығымен айқындайтыны сөзсіз.
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