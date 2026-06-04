Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд қорғаушысы үшін 40 млн еуро ұсынуға дайын

·195·Спорт
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд қорғаушысы үшін 40 млн еуро ұсынуға дайын

Боруссия Дортмундтың орталық қорғаушысы Вальдемар Антон карьерасын Англия Премьер-лигасында жалғастыруы мүмкін. The Mirror басылымының хабарлауынша, Манчестер Юнайтед неміс қорғаушысын өз қатарына қосу үшін 40 миллион еуро көлемінде ұсыныс дайындауда. Клуб скауттары футболшының ойындарын бірнеше рет тікелей бақылады. Бұл туралы Goal.com хабар береді.

Манчестер Юнайтедтің бас бапкері Майкл Каррик команданың қорғаныс шебін күшейтуді басты міндет деп санайды. Негізгі қорғаушылар Маттейс де Лигт пен Лисандро Мартинестің жиі жарақат алуына байланысты клуб басшылығы Антонның кандидатурасын негізгі нысана ретінде белгіледі. Бұрын бұл футболшыға Астон Вилла мен Атлетико Мадрид клубтары да қызығушылық танытқан болатын.

Дегенмен, Боруссия Дортмунд өз көшбасшысын жіберуге ниетті емес. Нико Ковач басқаратын командада қорғаушыларға қатысты мәселелер бар: Никлас Зюле карьерасын аяқтады, ал Эмре Джан ауыр жарақат алып, саптан шықты. Соған қарамастан, 29 жастағы қорғаушыға деген үлкен қызығушылық трансферлік терезенің басты оқиғаларының біріне айналуы мүмкін.

Вальдемар Антон қазіргі уақытта Германия құрамасымен Әлем чемпионатына дайындалуда. Юлиан Нагельсманн оны тек орталық қорғаныста ғана емес, қажет болған жағдайда оң қапталда да сынап көреді деп күтілуде. Футболшының Дортмунд клубымен қолданыстағы келісімшарты 2028 жылға дейін жасалған.

Манчестер ЮнайтедБоруссия ДортмундТрансферлерВальдемар АнтонПремьер-лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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