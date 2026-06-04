Аюбхон Мустаев Абу-Дабиде тағы да чемпион атанды
Біріккен Араб Әмірліктерінің Абу-Даби қаласында бразилиялық джиу-джитсудан (BJJ) беделді «Үлкен шлем» турнирі өтті. Бұл жарыста өзбекстандық спортшы Аюбхон Мустаев жарқын нәтиже көрсетіп, еліміздің спорт жанкүйерлеріне тағы бір қуанышты хабар жеткізді.
«TKA MMA FIT» залының мүшесі болып табылатын отандасымыз 69 келі салмақ дәрежесінде кілемге шығып, жарыс барысында барлық қарсыластарын жеңіп, нәтижесінде чемпиондық атақты иеленді. Бұл жеңіс оның жоғары дайындығын, техникалық шеберлігін және шешуші сәттердегі сабырлылығын тағы бір мәрте дәлелдеді.
Абу-Дабидегі «Үлкен шлем» турнирі BJJ әлеміндегі ең беделді жарыстардың бірі саналады. Мұндай деңгейдегі бәсекелерде жеңіске жету үшін тек физикалық күш жеткіліксіз. Спортшыдан тактикалық ойлау, сабыр, техника, қарсыластың әрекетін алдын ала болжау және әр секунд сайын дұрыс шешім қабылдау талап етіледі.
Аюбхон Мустаев осы қасиеттерін кілем үстінде толығымен көрсете алды. Ол қарсыластарын бірінен соң бірін жеңіп, финалға сенімді түрде жол тартты. Шешуші белдесуде де спортшымыз мүмкіндікті жібермей, чемпиондыққа лайық екенін іс жүзінде дәлелдеді.
Мустаевтың бұл жеңісі кездейсоқ емес. Айта кетейік, ол былтыр да дәл осы жарыстың 69 келі салмақ дәрежесінде алтын медальға ие болған еді. Демек, Аюбхон тек чемпион бола білмейді, сонымен қатар өз деңгейін сақтап қалуды да меңгерген. Спорттағы ең қиыны да осы: бір рет жеңсең – бәрі қуанады, ал екінші рет қайталасаң – бұл нағыз шеберлік.
Екі жыл қатарынан «Үлкен шлем» турнирінде алтын медаль жеңіп алу кез келген спортшы үшін үлкен жетістік. Бұл Мустаевтың өз салмақ дәрежесінде тұрақты, дайын және бәсекеге қабілетті спортшы екенін көрсетеді. Мұндай табыстар оның халықаралық аренадағы беделін одан әрі арттырады.
Бразилиялық джиу-джитсу соңғы жылдары Өзбекстанда да танымал бола бастады. ММА, грэпплинг және партерлік күрес техникаларына қызығушылықтың артуымен BJJ спортшылары халықаралық жарыстарда жиірек көріне бастады. Аюбхон Мустаев сияқты атлеттердің жеңістері жас спортшылар үшін мықты мотивация болады.
Абу-Дабидегі нәтиже тағы бір жайтты дәлелдеді: өзбекстандық спортшылар тек дәстүрлі күрес немесе бокста ғана емес, BJJ сияқты техникалық және интеллектуалды жекпе-жек түрлерінде де жоғары деңгейде бәсекелесе алады. Бұл еліміздің спорт географиясының кеңейіп келе жатқанын білдіреді.
Мустаевтың табысының артында, әрине, жаттығулар, тәртіп, командалық еңбек және бапкерлердің қолдауы тұр. Ірі турнирлерде медаль алу – залдағы мыңдаған сағаттық еңбектің, ауыр дайындықтың және өзін-өзі шектеудің нәтижесі. Кілемдегі бірнеше минуттық жеңістің артында жылдар бойғы бейнет жасырылған.
Енді Аюбхон Мустаевтен алдағы жарыстарда да жоғары нәтижелер күтілуде. Себебі чемпиондық атақ жауапкершілікті азайтпайды, керісінше, одан әрі арттырады. Қарсыластар енді оны ерекше зерттейді және әрбір белдесуге екі есе дайындықпен шығады.
Алайда Абу-Дабидегі кезекті алтын медаль Аюбхон Мустаевтың мұндай қысымға дайын екенін көрсетті. Ол өз салмағында мықты қарсыластар арасында тағы да көшбасшы екенін дәлелдеп, Өзбекстан туын халықаралық аренада биік көтерді.
Еліміздің спорт жанкүйерлері үшін бұл жеңіс өте жағымды жаңалық болды. Аюбхон Мустаев Абу-Дабиде тағы да чемпион атанды, BJJ кілемінде Өзбекстан есімі қайта шырқалды. Ендігі басты мақсат – осы жолды жалғастырып, одан да биік шыңдарды бағындыру.
…