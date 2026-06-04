Флорентино Перес сайлауда жеңіске жетсе, Жоау Невешті сатып алмақ
Мадридтік «Реал» клубының маңайындағы трансфер шулары мен сайлау алдындағы ыстық жаңалықтар футбол әлемін қыздыруды жалғастыруда. «Корольдік клубтың» қазіргі басшысы Флорентино Перес алдағы президенттік сайлауда жеңіске жеткен жағдайда, команданың жартылай қорғаныс шебін әлемнің ең дарынды жас жұлдыздарының бірімен күшейтуді көздеп отыр. Әңгіме Францияның ПСЖ клубы мен Португалия ұлттық құрамасының шебер өкілі Жоау Невеш туралы болып отыр. Бұл туралы испаниялық танымал спорт журналисі Альберто Перейро әлеуметтік желілердегі ресми парақшасында хабарлады.
Инсайдердің берген сенімді мәліметтеріне сәйкес, 21 жастағы португалиялық вундеркинд мадридтік грандтың жазғы трансферлік терезедегі ең негізгі және басым мақсаттарының біріне айналды.
Перестің «ауқымды» сайлауалды жоспары
Мадридтік суперклубтың қазіргі президенті Флорентино Перес жаңа маусымда құрамды түбегейлі жаңарту және жанкүйерлерге үлкен сыйлықтар дайындау бойынша жүйелі жоспар құрды.
Трансфер нысанындағы жұлдыздар: Бұдан бұрын БАҚ-та Перестің арнайы сайлауалды бағдарламасына «Манчестер Ситидің» хорватиялық қорғаушысы Йошко Гвардиол да енгені туралы хабарлар тараған еді. Енді бұл тізімге жартылай қорғанысты нығайту үшін Жоау Невештің есімі де қосылды. Егер Перес сайлауда жеңіске жетсе, Мадридте нағыз «галактикос» дәуірінің жаңа кезеңі басталатыны сөзсіз.
Жоау Невештің құны және әсерлі статистикасы
Жас болғанына қарамастан, Париж клубының негізгі тірегіне айналған португалиялық футболшының келісімшарт жағдайы мен өткен жылғы көрсеткіштері өте салмақты:
Қазіргі келісімшарт: Невештің парижтіктермен жасасқан қазіргі еңбек келісімі 2029 жылға дейін есептелген. Сондықтан ПСЖ басшылығы өз жұлдызын оңайлықпен жібере салмайды.
Трансфер құны: Беделді Transfermarkt порталы қазіргі уақытта португалиялық талантты дәл 140 миллион еуроға бағалап отыр.
Нәтижелілік: Өткен клубтық маусымда Жоау Невеш ПСЖ сапында барлық турнирлер аясында жалпы 38 кездесуде алаңға шығып, қарсыластар қақпасын 7 рет дәл көздеді және 4 нәтижелі пас берді.
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