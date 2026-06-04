Энрике Рикельме сайлауда жеңіске жетсе, Эрлинг Холандты алып келеді
Мадридтік «Реал» президенттігі үшін болып жатқан тартысты күрес футбол әлемінің назарында тұр. Қазіргі басшы Флорентино Перестің басты қарсыласы, 37 жастағы танымал кәсіпкер Энрике Рикельме сайлауалды науқанында жанкүйерлерді толқытқан нағыз «трансферлік бомбаны» жарды. Ол сайлауда жеңіске жетсе, әлемнің ең қауіпті шабуылшыларының бірі — Эрлинг Холандты Мадридке алып келуге уәде берді.
Жас және ізденімпаз үміткер танымал «El Hormiguero» телебағдарламасының тікелей эфирінде сөз сөйлеп, өзінің байыпты ниетін көрсетті. Ол мадридтіктердің жаңа маусымға арналған үй формасын таныстырды және назар аударарлық жайт, футболканың арқасына Холандтың тегі мен символдық нөмірі басылған еді.
Норвегиялық гол машинасының ағылшын грандындағы жағдайы
Қазіргі уақытта норвегиялық бойшаң шабуылшы Англияның қазіргі чемпионы «Манчестер Ситидің» намысын лайықты қорғап келеді. Оның «қалалықтармен» жасасқан еңбек шарты біраз уақытқа, яғни 2034 жылға дейін есептелген. Сондықтан бұл трансферді жүзеге асыру «Реалдың» жаңа басшылығынан зор қаржылық қуат пен үлкен күш-жігерді талап ететіні сөзсіз.
Холандтың аяқталған маусымдағы феноменалды көрсеткіштері
25 жастағы норвегиялық форвард артта қалған футбол жылында әлемнің ең қарқынды чемпионаты саналатын Англия Премьер-лигасында (АПЛ) өз мергендік шеберлігін тағы да дәлелдеді:
Жарыстағы қатысуы
Көрсеткіш саны
АПЛ-да өткізілген ойындар
35 матч
Соғылған голдар саны
27 гол
Нәтижелі пас
8 голдық пас
Маңызды сәт жақындап келеді: Мадридтік «Реал» клубының болашағы мен трансферлік саясатын толығымен айқындайтын бұл тарихи президенттік сайлау ағымдағы жылдың 7 маусымында өтеді. Перестің жас жұлдыздарға негізделген жоспарларына қарсы Рикельме Холанд сияқты қуатты қаруды іске қосты. Клуб мүшелерінің кімді таңдайтынын санаулы күндерден кейін білеміз.
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