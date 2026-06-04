Эрлинг Холанд Реал Мадридпен келісімге келді деген қауесет тарады

·90·Спорт
Эрлинг Холанд Реал Мадридпен келісімге келді деген қауесет тарады

Реал Мадрид президенттігі үшін күтпеген бұрылыс алды. Қазіргі президент Флорентино Переске қарсы сайлау науқанын жүргізіп жатқан үміткер Энрике Рикельме Манчестер Сити жұлдызы Эрлинг Холандтың Мадридке ауысуға келіскенін мәлімдеді. 37 жастағы кәсіпкер өзінің сайлауалды бағдарламасын толығымен норвегиялық шабуылшыны Сантьяго Бернабеуге әкелуге негіздеді. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Әйгілі El Hormiguero шоуына қатысқан Рикельме оның жоспарларының ортасында тек Эрлинг Холанд қана емес, сонымен қатар 2024 жылғы Алтын доп иегері Родри де бар екенін атап өтті. Ол клуб мүшелеріне қаржылық кепілдік беріп, егер бұл трансферлерді жүзеге асыра алмаса, келесі маусымға арналған барлық мүшелік жарналарды өз қалтасынан төлеуге уәде берді. Оның сөзінше, Эрлинг Холандтың келісімшартында өтемақы сомасы бар және футболшының өзі Мадридке келгісі келеді.

Алайда футболшының өкілдері бұл мәлімдемелерді жедел түрде жоққа шығарды. Эрлинг Холандтың әкесі Алфи Холанд пен агенті Рафаэла Пимента бірлескен мәлімдеме жасап, Рикельмемен ешқандай келісім жоқ екенін хабарлады. Олар бұл сөздерді «қызықты, бірақ шындыққа жанаспайды» деп атады. Манчестер Сити де өз жұлдызына қатысты алаңдаушылық жоқ екенін және оның клуб жобасынан кету ниеті жоқ екенін мәлімдеді.

The Athletic басылымының хабарлауынша, Манчестер Сити басшылығы Рикельменің негізсіз мәлімдемелеріне байланысты заңды шаралар қабылдауды жоспарлап отыр. Клуб Эрлинг Холандтың келісімшартында трансферді жеңілдететін арнайы тармақ бар екенін үзілді-кесілді жоққа шығарды. Сонымен қатар, Флорентино Перес те қарап қалмай, бас бапкерлік қызметке Жозе Моуриньюмен келісімге келгенін жариялады.

Реал МадридЭрлинг ХоландМанчестер СитиФлорентино ПересТрансфер
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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