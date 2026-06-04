CIES әлемнің ең қымбат футболшылары рейтингін жариялады
Әлемдік футбол жанкүйерлері мен трансфер нарығындағы құндылықтарды мұқият қадағалайтын спорт сүйер қауым үшін нағыз сенсациялық ақпарат ұсынылды. Беделді Халықаралық спорт зерттеулері орталығы (CIES Football Observatory) планетамыздың қазіргі уақыттағы ең қымбат 100 футболшысынан тұратын жаңа рейтингті жасақтады. Бұл тізімнің ең жоғарғы сатысын иеленген жұлдыздың трансферлік құны футбол әлемін таңғалдыруда.
Ламин Ямаль — әлемнің ең қымбат футболшысы!
Рейтингтің сөзсіз көшбасшысы ретінде Каталонияның «Барселона» клубы мен Испания ұлттық құрамасының вингері Ламин Ямаль танылды. Бар-жоғы 18 жасқа толған бұл феноменалды таланттың трансферлік құны дәл 358,1 миллион еуроға тең деп бағаланды. Ол осы көрсеткішімен «Манчестер Сити» шабуылшысы Эрлинг Холанд пен Мадридтің «Реал» клубының жұлдызы Килиан Мбаппені де айтарлықтай артта қалдырды.
Әлем футболының ең қымбат ТОП-20 жұлдызы
CIES зерттеулерінің нәтижесіне сәйкес, планетамыздың ең қымбат 20 футболшысының тізімі төмендегідей болды:
Ламин Ямаль («Барселона») – 358,1 млн еуро
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 227,3 млн еуро
Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») – 165,7 млн еуро
Майкл Олисе («Бавария») – 140,5 млн еуро
Морган Роджерс («Астон Вилла») – 136,8 млн еуро
Дезире Дуэ («ПСЖ») – 133,2 млн еуро
Кенан Йылдыз («Ювентус») – 133 млн еуро
Нико О'Райли («Манчестер Сити») – 125 млн еуро
Арда Гюлер («Реал Мадрид») – 124,8 млн еуро
Пау Кубарси («Барселона») – 124,6 млн еуро
Флориан Вирц («Ливерпуль») – 124,1 млн еуро
Педри («Барселона») – 120,6 млн еуро
Джуд Беллингем («Реал Мадрид») – 120,3 млн еуро
Ян Диоманде («РБ Лейпциг») – 118,7 млн еуро
Юго Экитике («Ливерпуль») – 118,3 млн еуро
Жуан Невеш («ПСЖ») – 117,1 млн еуро
Фермин Лопес («Барселона») – 115,9 млн еуро
Эстевао («Челси») – 113,4 млн еуро
Дин Хёйсен («Реал Мадрид») – 112 млн еуро
Букайо Сака («Арсенал») – 111,2 млн еуро
Тізімдегі басқа күтпеген нәтижелер
Бұл рейтингте үздік жиырмалықтан тыс да бірқатар танымал есімдер орын алды. Атап айтқанда, «Челси» көшбасшысы Коул Палмер 110,6 млн еуромен 21-орынды иеленсе, «Атлетико Мадрид» шабуылшысы Хулиан Альварес 109,6 млн еуро құнмен 22-сатыдан көрінді.
Күтпеген төмендеулер: Францияның «ПСЖ» клубының намысын қорғайтын Хвича Кварацхелия 100,9 млн еуромен рейтингте 26-орынды иеленді. Жанкүйерлер үшін ең күтпеген жағдай Мадридтің «Реал» клубының шабуылшысы Винисиус Жуниормен байланысты болды — ол 83,8 млн еуролық көрсеткішпен тізімнің бар-жоғы 50-жолына жайғасты.
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