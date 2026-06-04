«Бавария» қақпашысы Даниэль Перец «Саутгемптонмен» келісімшартқа отырады

·90·Спорт
«Бавария» қақпашысы Даниэль Перец «Саутгемптонмен» келісімшартқа отырады

Мюнхендік «Бавария» қақпашылар құрамына өзгерістер енгізуді жалғастыруда. Daily Echo басылымының хабарлауынша, израильдік қақпашы Даниэль Перец команданы толығымен тастап кетуге жақын. «Саутгемптон» клубы Германия рекордшысымен 25 жастағы футболшының трансфері бойынша келіссөздерді қорытынды кезеңге жеткізді. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Перец қаңтар айында жалға алу құқығымен «Саутгемптон» сапына қосылған еді. Мюнхендіктер сапында Мануэль Нойер, Йонас Урбиг және Свен Ульрайх сияқты бәсекелестердің кесірінен негізгі құрамнан үмітін үзген қақпашы Англияда өзін көрсете алды. Ол команда жанкүйерлерінің сүйіктісіне айналып, 26 кездесуде алаңға шықты және 9 ойында қақпасын құрғақ сақтады.

Даниэль Перецтің «Бавариямен» келісімшарты 2028 жылға дейін болса да, ол мансабын Англияда жалғастыруды жөн көрді. Футболшыға басқа клубтардан да ұсыныстар түсті, бірақ ол нақты «Саутгемптон» жобасына сенім білдірді. Трансфердің ресми мәліметтері осы аптаның соңына дейін жарияланады деп күтілуде.

Сонымен қатар, «Саутгемптон» маңында елеулі даулар туындады. Англия футбол лигасы тыңшылық жанжалына байланысты команданы «Халл Ситиге» қарсы плей-офф финалынан шеттетті. Сондай-ақ, команданың келесі маусымдағы есебінен төрт ұпай алып тасталуы белгіленді. Осындай қиындықтарға қарамастан, Перец команданың Англия Премьер-лигасына оралуына көмектескісі келеді.

БаварияСаутгемптонДаниэль ПерецТрансферлерПремьер-лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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