Эрлинг Холанн: Норвегиялық Терминатор әлем чемпионатында дебют жасайды

·43·Спорт
Эрлинг Холанн: Норвегиялық Терминатор әлем чемпионатында дебют жасайды

Эрлинг Холанн футбол әлеміндегі «Терминатор» мәртебесін әлдеқашан иемденді. Бірнеше жыл бұрын ол әлеуметтік желілерде өзін жартылай адам, жартылай гол соғатын машина бейнесінде суреттеп, жанкүйерлерін мерекемен құттықтаған еді. Алайда Холанды тек суыққанды шабуылшы деп санау қате болар еді. Ол өз отаны Норвегия үшін әрқашан ең жақсысын тілейтін, эмоцияға бай және қырлы мінезді тұлға. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Норвегия құрамасы 2026 жылғы әлем чемпионатына жолдама алғанда, Эрлинг Холанн бақытты сезінуден гөрі «жеңілдеп қалғанын» мойындады. Бұл күтілген нәтиже еді, себебі Норвегия соңғы рет мундиальға 1998 жылы қатысқан болатын, ал Еуропа чемпионатында Холанн туылғанға дейін бір ай бұрын — 2000 жылдың маусымында көрінген еді.

«Мольде» клубында жасөспірім шағында жарқыраған Холанн Мартин Эдегор сияқты таланттардан да көбірек қысымға ұшырады. Футбол мұрасы бай емес Норвегияны ірі турнирлерге шығару жауапкершілігі оның иығына жүктелді. Эрлинг бұл қысымды әрқашан құптарлықпен қабылдады. Ол өзінің қаншалықты мықты екенін жақсы біледі және қарапайымдылықты сақтай отырып, еңбектенуден тоқтамайды.

Холанның негізгі мақсаттарының бірі әкесі Алфи Холаннан асып түсу еді және ол бұған қазірдің өзінде қол жеткізді. Енді оның алдында одан да үлкен міндет тұр. «Бұл маған үлкен қысым түсіреді, бірақ маған мұндай қысым ұнайды. Егер мен Эрлинг Холанн болмасам, өзім де Эрлинг Холанға дәл осындай үлкен талаптар қояр едім», — дейді шабуылшы.

Эрлинг ХоланнНорвегияӘлем ЧемпионатыМанчестер СитиФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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