Андони Ираола Ливерпуль тізгінін ұстады: алда тұрған негізгі міндеттер
Ливерпуль командасында жаңа дәуір басталуда. Арне Слот басқаруындағы сәтсіз маусымнан кейін команда тізгініне Андони Ираола тағайындалды. Өткен маусымда Англия Премьер-лигасы чемпионы атағын қорғай алмаған және 12 жеңіліс тіркеген «қызылдар» үшін бұл өзгеріс жаңа үміт сыйлайды. Команда тек ішкі чемпионатта ғана емес, сонымен қатар Манчестер Сити мен Пари Сен-Жермен сияқты қарсыластарына қарсы ойындарда да ірі жеңілістерге ұшырап, жанкүйерлер сенімінен айырылған еді. Бұл туралы Goal.com хабар береді.
Спорттық директор Ричард Хьюз өзіне жақсы таныс маманды таңдады. Бұрын Борнмут клубында аз қаржымен тарихи нәтиже көрсетіп, команданы алтыншы орынға шығарған Ираола енді Ливерпуль құрамын қайта құруы тиіс. Оның шабуылдаушы футбол стилі Энфилдтегі көңіл-күйді өзгерту үшін негізгі фактор ретінде қарастырылуда. Алайда тамыз айында басталатын жаңа маусым алдында испаниялық бапкердің шешуі тиіс мәселелері аз емес.
Ираола үшін ең бірінші міндет — Александр Исак мәселесі. Британия рекорды деңгейіндегі трансфер болған швециялық шабуылшы жарақаттар салдарынан өткен маусымда бар-жоғы 13 ойында алаңға шықты. Қазіргі уақытта Әлем чемпионатына қатысып жатқан шабуылшының физикалық жағдайын қалпына келтіру және оның гол соғу қабілетін қайтару команданың шабуыл шебі үшін өте маңызды.
Сонымен қатар, жаңа бапкер қақпашы Алиссон мәселесінде нақты шешім қабылдап, Флориан Вирц сияқты талантты футболшылардың болашағын айқындауы керек. Ливерпуль жанкүйерлері Ираоладан тек нәтиже ғана емес, команданың жоғалған екпінін қайтаруды күтуде. Исактың Швеция сапында Норвегия қақпасына соққан әдемі голы жаңа бапкер үшін оң сигнал болуы мүмкін.
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