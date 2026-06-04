«Бавария» қақпашысы Даниэль Перец команданы толығымен тастап кетеді

·54·Спорт
«Бавария» қақпашысы Даниэль Перец команданы толығымен тастап кетеді

Мюнхендік «Бавария» клубының қақпашысы Даниэль Перец мансабын Англияда жалғастыруға жақын. Daily Echo басылымының хабарлауынша, «Саутгемптон» израильдік қақпашының трансфері бойынша Германия рекордсменімен келіссөздердің қорытынды кезеңіне шықты. Тараптар мәмілені осы аптаның соңына дейін ресімдеуді үміттенуде. Бұл туралы Goal.com хабар береді.

25 жастағы қақпашы қаңтар айында «Саутгемптон» қатарына жалға алу негізінде қосылған еді. Оған басқа клубтардан да ұсыныстар болғанына қарамастан, Перец дәл «әулиелер» сапында қалуды жөн көрді. «Бавария» құрамында Мануэль Нойер, Йонас Урбиг және Свен Ульрайх сияқты бәсекелестердің көлеңкесінде қалған қақпашы Англияда өзінің ең үздік қырларын көрсете алды.

Даниэль Перец «Саутгемптон» сапында қазірге дейін 26 ойында алаңға шығып, 9 кездесуде өз қақпасын құрғақ қалдырды. Ол жанкүйерлердің сүйіктісіне айналып үлгерді. Назар аударарлық жайт, оның Мюнхен клубымен қолданыстағы келісімшарты 2024 жылға дейін емес, 2028 жылға дейін жасалған еді, алайда тұрақты ойын тәжірибесіне деген ұмтылыс оны трансферге итермеледі.

«Саутгемптон» клубының маңайындағы жағдай біршама күрделі. Команда тыңшылық жанжалына байланысты Англия футбол лигасы тарапынан қатаң жазаланды. Клуб «Халл Ситиге» қарсы плей-офф финалынан шеттетілді және келесі маусымға Чемпионшипте 4 ұпайдан айырылды. Соған қарамастан, Перец команданың болашақ табыстарына сенім білдіруде.

БаварияСаутгемптонДаниэль ПерецТрансферлерФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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