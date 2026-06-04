Өзбек боксшылары World Boxing рейтингінде көшбасшылықты иеленді
Өзбек боксының аңыздары мен былғары қолғап шеберлері халықаралай аренада өз сөздерін айтуын жалғастыруда. Халықаралық World Boxing ұйымы 2026 жылдың маусым айындағы жағдай бойынша, әлем боксшыларының жаңартылған ресми рейтингін жариялады. Біз үшін ең қуаныштысы, Өзбекстан ұлттық құрамасының мүшелері ерлер арасындағы бар 10 салмақ дәрежесінің 6-уында планетаның абсолютті көшбасшысы ретінде бірінші орынды иеленіп тұр.
Отандастарымыздың -60, -65, -75, -80, -85 және -90 кг салмақтардағы қарсыластарына ешқандай мүмкіндік қалдырмай, көшбасшылықты сақтап қалуы өзбек бокс мектебінің әлемде теңдессіз екенін тағы бір мәрте айқын дәлелдеді.
Ерлер арасындағы тартыс: Алты салмақта абсолютті біріншілік!
Өкілдеріміз үздік үштік пен көшбасшылар қатарынан берік орын алды. Ерлер рейтингінде отандастарымыздың көрсеткіштері төмендегідей болды:
-50 кг: Асылбек Жалилов (8-орын), Шодиёр Меликозиев (11-орын).
-55 кг: Миразизбек Мирзахалилов (9-орын), Самандар Олимов (11-орын), Шахзод Музаффаров (12-орын).
-60 кг: Абдумалик Халаков (1-орын — Әлем көшбасшысы), Абдурахмон Махмуджонов (10-орын), Дилшод Абдумуродов (17-орын), Мадияр Данияров (24-орын).
-65 кг: Асадхожа Муйдинходжаев (1-орын — Әлем көшбасшысы), Абдулло Мадаминов (6-орын), Адхамжон Мухиддинов (16-орын).
-70 кг: Шавкатжон Болтаев (10-орын), Мухаммадазизбек Исмаилов (17-орын).
-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев (1-орын — Әлем көшбасшысы), Жавохир Абдурахимов (4-орын).
-80 кг: Жавохир Умматалиев (1-орын — Әлем көшбасшысы), Фазлиддин Эркинбоев (4-орын), Турабек Хабибуллаев (13-орын).
-85 кг: Акмалжон Исроилов (1-орын — Әлем көшбасшысы), Жасурбек Юлдосhev (4-орын).
-90 кг: Турабек Хабибуллаев (1-орын — Әлем көшбасшысы), Халимжон Мамасолиев (5-орын), Нусратбек Тоxиров (14-орын).
90+ кг (аса ауыр салмақ): Жахонгир Зокиров (3-орын), Халимжон Мамасолиев (12-орын), Арман Маханов (18-орын).
Қыздарымыз да мықтылар қатарында
Рингте өз шеберлігін көрсетіп жүрген өзбек қыз-келіншек боксшылары да әлемнің ең мықты былғары қолғап шеберлерімен лайықты бәсекелесіп, жоғары сатылардан көрінуде:
Салмақ дәрежесі
Спортшының аты-жөні және алған орны
-48 кг
Сабина Бобокулова (3-орын), Фарзона Фозиловa (8-орын)
-51 кг
Феруза Казакова (8-орын), Гулсевар Ганиева (12-орын)
-54 кг
Нигина Уктамова (10-орын), Феруза Казакова (23-орын)
-57 кг
Хуморабону Мамажонова (15-орын)
-60 кг
Ситора Турдибекова (13-орын)
-65 кг
Навбахор Хамидова (3-орын)
-70 кг
Азиза Зокирова (4-орын)
-75 кг
Азиза Зокирова (6-орын)
-80 кг
Рухшона Парпиева (5-орын), Сохиба Рузметова (15-орын)
80+ кг
Олтиной Сотимбоева (4-орын)
Редакция мойындауы: «Алтын қолғап» иегерлеріміздің әлем рейтингін осыншалықты бағындыруы елімізде спортқа, әсіресе боксқа деген жоғары назар мен спортшыларымыздың тынбай еңбек етуінің нәтижесі. Алдағы ірі жарыстарда да жеңісті жорықтары жалғаса берсін.
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