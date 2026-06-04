Флорентино Перес Реал Мадридтің жаңа трансферлерін растады
Реал Мадрид президенті Флорентино Перес клубтың келесі маусымға арналған алғашқы ірі трансферлерін жариялап, футбол әлемін дүр сілкіндірді. Президенттік сайлау қарсаңында сөйлеген 79 жастағы басшы, егер лауазымында қалса, командаға қорғаныс тірегі мен аңызға айналған бапкердің келетінін растады. Перестің сөзінше, Ливерпуль қорғаушысы Ибраима Конате еркін агент ретінде Мадрид клубының мүшесіне айналады. Бұл туралы Goal.com хабар береді.
Diario AS басылымына берген сұхбатында Перес: «Біз осы трансферлер үстінде жұмыс істеп жатырмыз. Сеніммен айта аламын, егер мен президент болып қалсам, әлемнің үздік қорғаушыларының бірі Конате келесі маусымнан бастап Реал Мадрид намысын қорғайды. Ол бізге қосылатын жалғыз жоғары деңгейлі қорғаушы болмайды», — деп атап өтті. Сондай-ақ, ол команданы басқару үшін Жозе Моуринью таңдалғанын да ашық айтты.
Мәліметтерге сүйенсек, бұл келісімдер бойынша құжат жұмыстары аяқталған. Инсайдер Фабрицио Романо Конатенің сәрсенбі кешінде төрт жылдық келісімшартқа қол қойғанын хабарлады. Бұл жаңалықты Аурелиен Чуамени әлеуметтік желілерде лайк басу арқылы жанама түрде растады. Сонымен қатар, Интер жұлдызы Дензел Дюмфрис те Реал Мадридпен келісімшарт бойынша уағдаластыққа келгені айтылуда.
Жаңа есімдермен қатар, Перес команда жұлдызы Винисиус Жуниордың болашағына да тоқталды. Бразилиялық шабуылшының басқа клубтарға ауысуы туралы қауесеттерді жоққа шығарған президент: «Вини — әлемнің үздік футболшыларының бірі және ол Мадридте бақытты. Оның келісімшартының аяқталуына әлі уақыт бар, бірақ Винисиус қалғысы келетінін айта аламын және мен де осыны қалаймын», — деді.
Бұл шулы мәлімдемелер 100 мыңға жуық клуб мүшесі қатысатын президенттік сайлаудан бірнеше күн бұрын жасалды. Переске бәсекелес Энрике Рикельме жақында Эрлинг Холандтың клубқа ауысқысы келетінін мәлімдеген еді. Жүлдесіз маусымнан кейін Конате, Дюмфрис және Жозе Моуринью сияқты есімдердің оралуы Перес үшін сайлауалды науқанда маңызды козырь болуы күтілуде.
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