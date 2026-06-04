«Манчестер Сити» «Миланның» талантты қақпашысын құрамына қосқысы келеді
Еуропа футболында жазғы трансферлік терезе жақындаған сайын ірі грандтар арасындағы жасырын күрес қыза түсуде. Англияның қазіргі вице-чемпионы «Манчестер Сити» клубы өз болашағын қамтамасыз ету мақсатында кезекті перспективалы трансферді жүзеге асыру алдында тұр. Белгілі италиялық инсайдер және спорт журналисті Николо Скираның соңғы мәліметтеріне сүйенсек, «Милан» клубының 18 жастағы шебер қақпашысы Алессандро Лонгони ағылшын грандымен ресми келісімшартқа қол қоюға бір қадам қалды.
Егер соңғы сәттерде күтпеген елеулі жағдай туындамаса, талантты қақпашы жақын арада мүлдем тегін, яғни еркін агент мәртебесінде «қалалықтар» сапына барып қосылады.
Жылдам шешім және «Миланмен» қоштасу
Жас болғанына қарамастан, құрдастары арасында үлкен шеберлік таныта білген Алессандро Лонгони «россонеримен» (миландықтар) ағымдағы жылдың 30 маусымында аяқталатын қолданыстағы еңбек келісімін ұзартпауға нақты шешім қабылдады.
Лонгони осы уақытқа дейін «Милан» жүйесінде мына кезеңдерден өтті:
Жастар командасындағы қызметі: Клуб академиясы мен жасөспірімдер құрамында тұрақты түрде өсуге қол жеткізді;
Қосалқы құрамдағы қатысуы: Команданың резервтік сапында бірқатар мазмұнды ойындар өткізді.
Алайда, қатты бәсекелестікке байланысты ол А сериясы аясында миландықтардың негізгі құрамында ресми дебюттік кездесу өткізіп үлгермеді. Енді ол өз бағын Англия жерінде сынап көрмекші.
Екі команданың артта қалған маусымдағы нәтижелері
Аяқталған футбол жылы осы екі ірі клуб үшін әртүрлі өтті. Пеп Гвардиола басқарған «Манчестер Сити» Англия Премьер-лигасының (АПЛ) тартысты бәсекелерінде күшті екінші орынды иеленсе, Италия А сериясында күтілген тұрақтылықты көрсете алмаған «Милан» клубы маусымды бесінші сатыда аяқтауға мәжбүр болды.
Болашақ іргетасы: Энцо Мареска жас әрі бойшаң италиялық қақпашының шеберлігін жоғары бағалауда және оны болашақта команданың негізгі қақпашысы деңгейіне жеткізуді мақсат етті. Еркін агент ретінде жүзеге асырылып жатқан бұл келісім «қалалықтар» басшылығының кезекті қаржылық және тактикалық жеңісі ретінде қарастырылуда.
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