Ян Диоманде Ливерпульдің ұсынысынан бас тартып, басқа гранд-клубқа ауысуы мүмкін
Ливерпульдің жазғы трансферлік жоспарларына ауыр соққы тиді. Клубтың басты нысанасы болған Ян Диоманде ПСЖ-ге деген сүйіспеншілігін ашық айтты. РБ Лейпциг жұлдызы Мохамед Салахтың орнын басады деп күтілген еді, бірақ оның соңғы мәлімдемесі ойыншы жүрегінің Парк де Пренске ұмтылып тұрғанын көрсетеді. Бұл туралы Goal.com хабар береді.
19 жастағы вингер Англия Премьер-лигасы клубтарының қызығушылығына қарамастан, отбасылық себептерге байланысты Францияға оралуды жөн көреді. «Болашағым ба? Бұл мәселемен айналысатын командам бар. Бар зейінімді ойынға аударуға тырысып жатырмын. Бала кезімнен ПСЖ-ге жанкүйермін, қателеспесем, әкем де осы клубтың жанкүйері болған. Әзірге болашақ туралы ойланбаймын, бар назарым әлем чемпионатында», — деді Диоманде.
Бұл жағдай Мерсисайд клубы үшін үлкен жоғалту, себебі олар талантты футболшыны Мохамед Салахтың ұзақ мерзімді ізбасары ретінде қарастырған еді. Диоманде 2025-26 жылғы Бундеслига маусымында 33 ойында 20 голға қатысып, өзін көрсете алды. Әсіресе, оның 118 сәтті дриблингі оны Еуропаның ең қауіпті шабуылшыларының біріне айналдырды.
Ливерпуль басшылығының мәселелері тек Диомандемен шектелмейді. Команданың негізгі қорғаушысы Ибраима Конате еркін агент ретінде мадридтік Реалға ауысуға жақын тұр. Мохамед Салах пен тәжірибелі қорғаушы Эндрю Робертсонның кететіні расталған тұста, Ян Диоманде трансферінің жүзеге аспауы клуб үшін ауыр соққы болуы мүмкін.
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