Реал Мадрид қорғаныс шебін түбегейлі жаңартқысы келеді: Рюдигерге жаңа бәсекелестер

·197·Спорт
Реал Мадрид қорғаныс шебін түбегейлі жаңартқысы келеді: Рюдигерге жаңа бәсекелестер

Реал Мадрид жаңа маусым алдында құрамды күшейту бойынша белсенді жұмыс жүргізуде. Испаниялық гранд әсіресе қорғаныс шебінде елеулі өзгерістер жасауды жоспарлап отыр. Onda Cero радиосының хабарлауынша, «Корольдік клуб» Манчестер Сити қорғаушысы Йошко Гвардиол үшін күреске қосылды. Хабарларға сүйенсек, президент Флорентино Перес пен командаға оралуы күтілетін Жозе Моуринью хорватиялық орталық қорғаушыны өз құрамында көргісі келеді. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Президент сайлауы қарсаңында Флорентино Перес тек Моуриньоны қайтаруды ғана емес, сонымен қатар Ливерпуль қорғаушысы Ибраима Конатенің трансферін де уәде етті. Мәліметтерге сәйкес, Конате Мадрид клубына еркін агент ретінде қосылуы мүмкін. Қорғаныс шебіндегі мәселелер, атап айтқанда Ферлан Мендидің жарақаты мен Давид Алабаның кетуі күтілетіндіктен, Гвардиолдың сол қапталда да ойнай алу қабілеті клуб үшін өте маңызды болып саналады.

Сондай-ақ, Реал Мадридтің қызығушылығы аясында Арсенал ойыншысы Риккардо Калафиори де бар. Трансфер сарапшысы Фабрицио Романоның хабарлауынша, мадридтіктер италиялық қорғаушы бойынша байланысқа шыққан. Калафиори Микель Артета басшылығымен жеткілікті ойын тәжірибиесіне ие болмағандықтан командасынан кетуі мүмкін. Атап айтқанда, ол Чемпиондар лигасының финалында 120 минут бойы қосалқы құрамда қалдырылған еді.

Оң қаптал қорғанысында да өзгерістер күтілуде. Клуб аңызы Дани Карвахаль командадан кетуге жақын, ал Трент Александер-Арнольд күткен деңгейде өнер көрсете алмады. Осы себепті Реал Мадрид Интер қорғаушысы Дензел Дюмфриске назар аударды. Романо берген мәліметке сәйкес, «Бланкос» футболшының келісімшартындағы 20 миллион еуролық өтемақыны төлеп, оны өз қатарына қосуды жоспарлап отыр.

Реал МадридТрансферлерМанчестер СитиАрсеналЧемпиондар лигасы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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